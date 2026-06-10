23 مؤسسة جزائرية تروج للمنتوج الوطني في معرض الصناعات الغذائية لإفريقيا بتونس

تشارك 23 مؤسسة جزائرية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية في الطبعة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا (IFSA Africa 2026)، الذي افتتحت فعالياته أمس الثلاثاء بقصر المعارض بالكرم في الجمهورية التونسية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الإفريقية والدولية وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وتجري هذه المشاركة تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، حيث تعرض المؤسسات الجزائرية تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية والتحويلية، بما يعكس التطور الذي يشهده القطاع على المستوى الوطني وقدرته المتزايدة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى دعم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في استكشاف فرص شراكة جديدة وتوسيع شبكاتهم التجارية داخل القارة الإفريقية وخارجها.

ومن المنتظر أن توفر هذه التظاهرة الاقتصادية للمؤسسات الجزائرية المشاركة فضاءً للتعريف بمنتجاتها والترويج لها، إلى جانب استكشاف أسواق جديدة وإبرام اتفاقات وشراكات تجارية من شأنها دعم مسار ترقية الصادرات وتعزيز مكانة المنتوج الجزائري على الصعيدين القاري والدولي.