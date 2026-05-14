233 مليار دولار حصاد الجزائر النفطي بين 2016 و2025

سجلت الجزائر إيرادات نفطية إجمالية بلغت 233 مليار دولار خلال العقد الممتد بين 2016 و2025، في أداء يعكس استمرارية العوائد عند مستويات معتبرة، مع حفاظها على تدفقات مالية مهمة رغم تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

ووفق رصد تاريخي أجرته وحدة أبحاث الطاقة نقلاً عن بيانات منظمة أوبك، سجّلت الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025 إيرادات بلغت 32.5 مليار دولار في 2022، و26.1 مليار دولار في 2023، و25.8 مليار دولار في 2024، قبل أن تستقر عند 22.4 مليار دولار في 2025، ما يعكس استمرارية تدفق العائدات ضمن نطاقات مستقرة نسبيًا خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الأرقام في سياق أداء متوازن للقطاع النفطي الجزائري، الذي يجمع بين مستويات إنتاج مستقرة وقدرة على الحفاظ على عائدات معتبرة، رغم تذبذب الأسعار العالمية وتغيرات الطلب في الأسواق الدولية.

وبحسب المعطيات، بلغت إيرادات الجزائر النفطية أعلى مستوياتها التاريخية في 2008 عند 53.6 مليار دولار، كما سجلت 44.5 مليار دولار في 2007 و33 مليار دولار في 2005، ما يعكس فترات سابقة من الذروة في العائدات.

وخلال العقد الأخير، واصل القطاع تسجيل مستويات متفاوتة، حيث بلغ 51.5 مليار دولار في 2011، ثم تراجع إلى 21.7 مليار دولار في 2015 و18.6 مليار دولار في 2016، قبل أن يتأثر بانخفاض حاد خلال عام 2020 ليصل إلى 13.2 مليار دولار.

وفي جانب الصادرات، بلغت ذروتها التاريخية 1.7 مليون برميل يومياً في 2007، قبل أن تستقر لاحقاً حول مستويات أقل، لتبقى منذ 2020 دون حاجز مليون برميل يومياً، مع تسجيل 996 ألف برميل يومياً في 2025.

أما إنتاج النفط الخام فبلغ 936 ألف برميل يومياً في 2025، بزيادة 29 ألف برميل يومياً مقارنة بـ 2024، لكنه لا يزال دون مستوى 2010 الذي اقترب من 1.2 مليون برميل يومياً.

وتستقر الاحتياطيات النفطية للجزائر عند 12.2 مليار برميل منذ 2021، ما يضعها في المرتبة الثالثة إفريقياً بعد ليبيا ونيجيريا، وفق بيانات الطاقة الدولية.