280 ألف جزائري زاروا تونس شهر جويلية

ممثل ديوان السياحة التونسية لـ”الشروق”:

بلغ عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس منذ بداية السنة وحتى نهاية جويلية الماضي، 4134501 زائر، فيما تطمح السلطات في الجارة الشرقية أن يبلغ العدد حتى نهاية السنة 2.5 مليون.

ويشهد معدل دخول الجزائريين إلى تونس منحى تصاعديا، منذ سنة 2019 التي توصف بأنها السنة المرجعية، على اعتبار أن الفترة بين 2020 و2022 كانت الحدود مغلقة بسبب فيروس كورونا، حيث قارب العدد 1.5 مليون خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، بزيادة قدرها 4.1 بالمئة عن نفس الفترة من سنة 2019.

وقال ممثل ديوان السياحة التونسية بالجزائر فؤاد الواد، لـ”الشروق” إنه خلال شهر جويلية المنصرم بلغ عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس 281838، بانخفاض طفيف عن نفس الفترة من سنة 2019، وقدره 9 بالمئة، وأرجع ذلك إلى غلق المعبر الحدودي أم طبول-ملولة وهو الأكبر بين البلدين، يوم 23 جويلية نتيجة للحرائق التي شهدتها البلاد وأجزاء من التراب التونسي كذلك.

وأشار المتحدث إلى أن سلطات بلاده تتوقع أن يصل عدد الجزائريين الذين سيدخلون تونس حتى نهاية السنة 2.5 مليون، بالتالي العودة للنسق الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا وتوقف النشاط السياحي بالكامل.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، في اليومين الأخيرين، طوابير من السيارات والحافلات عند المعبر الحدودي أم الطبول، تنتظر إتمام الإجراءات الشرطية والجمركية لدخول تونس، خاصة أن عديد العائلات انتظرت نهاية الموسم الدراسي وإتمام التسجيلات الجامعية لأبنائها لقضاء العطلة الصيفية.

وشدد الواد على أن المصالح المعنية في تونس، وضعت كل التدابير لإنجاح موسم الاصطياف، وتوفير كل شروط الراحة لاستقبال الجزائريين من المعابر الحدودية البرية والجوية وفي الفنادق والإقامات وحتى مغادرتهم، وذكر “رضا السائح الجزائري أهم من الأرقام التي يتم تسجيلها”.

وتُعد الجارة تونس، الوجهة السياحية الأولى للجزائريين في فصل الصيف خاصة مع قرب المسافة وجودة الخدمات السياحية في الفنادق التونسية وملاءمتها للقدرة الشرائية للجزائريين، مقارنة بوجهات أخرى خاصة تركيا ومصر، كما يقصد الجزائريون تونس كذلك للعلاج والتجارة والدراسة والتكوين، إضافة إلى الزيارات العائلية خاصة في المناطق الحدودية.