287 مليار سنتيم تتبختر في طريقها إلى خزينة “الفاف”

على الأقلّ

ضبط الاتحاد الدولي لِكرة القدم قيمة الجوائز المالية، التي يمنحها للمنتخبات الـ 48 المشاركة في كأس العالم الحالية، يوجد بينها “محاربو الصحراء”.

وتستقي “الفيفا” هذه المبالغ المالية الفلكية، من الشركات الرّاعية لِتظاهرة المونديال، وحقوق البث التلفزيوني، وأسعار تذاكر المقابلات، ومصادر أخرى. علما أن منتخبات المنافسة ارتفعت إلى 48 فريقا بدلا من 32، كما أن المقابلات صارت بِعدد 104 مواجهة بدلا من 64.

وهكذا استفاد اتحاد الكرة الجزائري من مبلغ ضخم يُقدّر بِنحو 167 مليار سنتيم، يشمل التأهّل إلى كأس العالم 2026، والتحضيرات لهذه المنافسة. وهو نفس القيمة المالية التي استلمها كل اتحاد كرة يشارك منتخبه في المونديال.

هذا مجرّد عصير لِفتح شهية الطعام، لأنه بعد ذلك، حدّد الاتحاد الدولي لِكرة القدم جوائز مالية أُخرى، لها صلة بِالمشاركة في نهائيات كأس العالم. وتشكّلت على النحو التالي:

– الفوز بِكأس العالم: 668 مليار سنتيم.

– تنشيط النهائي (المنتخب الخاسر): 441 مليار سنتيم.

– المركز الثالث: 387 مليار سنتيم.

– المركز الرابع: 360 مليار سنتيم.

– الخسارة في ربع النهائي: 253 مليار سنتيم.

– الخسارة في ثمن النهائي: 200 مليار سنتيم.

– الخسارة في الدور الـ 16: 147 مليار سنتيم.

– الإقصاء في دور المجموعات: 120 مليار سنتيم.

وعليه يمكن القول، إن خزينة اتحاد الكرة الجزائري ستستفيد من مبلغ 287 مليار سنتيم، هذا فقط إذا تجمّدت مشاركة “الخضر” في دور المجموعات.