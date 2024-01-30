3 خطوات لتحويل الأموال من دون صك أو حساب بريدي

كشفت مؤسسة بريد الجزائر عن خدمة “حوالتك” التي تسمح بإرسال واستقبال مبالغ مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم، دون امتلاك صك أو حساب بريدي.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أوضحت المؤسسة أنه بإمكان أي شخص إرسال واستقبال الأموال دون أن يكون له صك أو حساب بريدي.

خطوات العملية:

1- تتوجه إلى مكتب البريد وتقديم وثيقة إثبات الهوية والمبلغ المالي المراد تحويله.

2- ملئ إستمارة العمليات المالية البريدية مع كتابة رقم هاتفك ورقم هاتف المستفيد من الحوالة.

3- يقدم لك وصل دفع الحوالة، كما ستصلك رسالة نصية إلى هاتفك وإلى هاتف المستفيد تتضمن رمز الحوالة ورقمها السري.

ويصل المبلغ الأقصى الذي يمكن تحويله عبر هذه الخدمة إلى 20 مليون سنتيم، بينما حدد بريد الجزائر المبلغ الأدنى بـ 1000 دينار جزائري.

رابط الخدمة: https://www.poste.dz/services/professional/hawalatic