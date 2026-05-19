3 سنوات حبسا نافذا لمتّهم بتسريب موضوع اللغة العربية في امتحان التعليم المتوسط

قضت محكمة ميلة يوم الثلاثاء بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دينار جزائري، في حقّ مترشّح حرّ لامتحانات شهادة التعليم المتوسط، لإدانته بتسريب موضوع اللغة العربية.

وحسب ما ذكره وكيل الجمهورية لدى المحكمة في بيان، فقد ضُبط الممتحن الحرّ “ش.ف” ذو ال 19 سنة من العمر، وهو بصدد استعمال الهاتف النقال. بعد نصف ساعة من انطلاق الاختبار.

ليتوصل التحقيق الابتدائي على إثر ذلك، إلى أن المشتبه فيه قام بتسريب موضوع الاختبار نحو الغير، عبر إحدى وسائط التواصل الاجتماعي.

وتم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية في نفس اليوم. قبل إحالته وفقا لإجراءات المثول الفوري من أجل جنحة تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط.

وبعد مثوله للمحاكمة، قضت المحكمة بإدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه. وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا، ومائة ألف دينار جزائري غرامة نافذة، يضيف المصدر.