3 سنوات عقوبة في حق 7 لاعبين من فريق إتحاد جيجل

"الفاف" تدعو للتطبيق الصارم للقوانين ومعاقبة المعتدين على الحكام

سلطت رابطة جيجل لكرة القدم عقوباتها في حق سبعة لاعبين من فريق اتحاد جيجل، الذين قاموا بالاعتداء على الحكم الذي أدار المباراة التي جمعت فريقهم أمام شباب تاسوست.

وقررت رابطة جيجل، إيقاف اللاعبين المعنيين عن ممارسة كرة القدم لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة لغرامة مالية بقيمة 30 ألف دينار جزائري، وتمس هذه العقوبة، كل من اللاعبين: عيشونة خالد، دبيب فاروق، بولودان محمد، خامر رضا، كيرات يعقوب، بوجريدة صديق، بن شعبان أمين.

وشهدت مواجهة اتحاد جيجل وشباب تاسوست في بطولة القسم الشرفي لرابطة جيجل اعتداء جبانا وسافرا على حكم المباراة، حيث قام لاعبو اتحاد جيجل بالاعتداء على الحكم مباشرة بعد إعلانه ضربة جزاء لفريق تاسوست في الدقيقة 83 من عمر المواجهة.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم نددت، في بيان لها، بالتنامي المقلق لظاهرة الاعتداء على الحكام، خاصة على مستوى البطولات الوطنية لقسم الهواة، الأمر الذي يستوجب التطبيق الصارم للقوانين من دون أي تخفيف.

وجاء في بيان الاتحاد الجزائرية لكرة القدم: “لاحظت الاتحادية تنامي ظاهرة الاعتداء على الحكام وبطريقة وحشية، الأمر الذي يلزم كل الرابطات بالتطبيق الصارم للمادة 114من قانون البطولة بخصوص العقوبات من دون أي تخفيف”.

كما أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في هذا السياق بحتمية ان تكون العقوبات المسلطة على المعتدين على الحكام والرسميين صارمة ونافذة مع منع لجان الانضباط تسليط عقوبات لمدة غير نافذة في حالة الاعتداء على الحكام.

وأشارت الاتحادية أنه حين يتم الاعتداء على الرسميين يتوجب على الحكام توقيف المباراة فورا زيادة على العقوبات المترتبة عن ذلك.كما طالبت الفاف الحكام بإلزامية رفع الشكاوى للجهات الأمنية والقضائية المختصة في حالة التعرض للاعتداء، وخلص بيان الفاف إلى “توحيد الجهود مع كل الأطراف الفاعلة للقضاء على مثل هذه التصرفات المشينة، التي سيتم التعامل نعها بكل صرامة من خلال التطبيق الصارم للقوانين”، مؤكدا “أنه لن يتسامح مع المعتدين، وأنه لن يتردد في غلق الملاعب التي تتكرر فيها هذه التصرفات”.

وتتطلع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم للضرب “بيد من حديد” ضد الأخطاء التحكيمية، حسب ما أكده، منذ أيام رئيس الهيئة الفدرالية، وليد صادي. قائلا: “لن أتسامح مع الأخطاء التحكيمية، وأنا مستعد لإرسال الجميع إلي البيت. حان الوقت لمراجعة السلك التحكيمي”.