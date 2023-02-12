3 طائرات عسكرية لنقل المساعدات الجزائرية لمنكوبي الزلزال في سوريا

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، بإرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر 3 طائرات نقل عسكرية. حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي.

وتتضمّن شحنة المساعدات الجزائرية الجديدة إلى سوريا، نحو 70 طنا من المواد الغذائية والأدوية والأفرشة. ويشرف على نقلها الهلال الأحمر الجزائري، بالتنسيق مع السلطات السورية والهلال الأحمر السوري.

وأودى الزلزال المدمّر الذي هزّ كهرمان مرعش جنوبي تركيا فجر الإثنين 6 فيفري، بحياة 2.167 شخصا في الشمال السوري، حسب حصيلة غير نهائية للدفاع المدني.

في حين أحصت وزارة الصحة في حكومة دمشق 1.408 وفيات في باقي الأراضي السورية. وفي تركيا سجّلت إدارة الكوارث المحلية 29.605 قتلى.