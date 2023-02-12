-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

3 طائرات عسكرية لنقل المساعدات الجزائرية لمنكوبي الزلزال في سوريا

الشروق أونلاين
  • 800
  • 0
3 طائرات عسكرية لنقل المساعدات الجزائرية لمنكوبي الزلزال في سوريا
أرشيف
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، بإرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر 3 طائرات نقل عسكرية. حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي.

وتتضمّن شحنة المساعدات الجزائرية الجديدة إلى سوريا، نحو 70 طنا من المواد الغذائية والأدوية والأفرشة. ويشرف على نقلها الهلال الأحمر الجزائري، بالتنسيق مع السلطات السورية والهلال الأحمر السوري.

وأودى الزلزال المدمّر الذي هزّ كهرمان مرعش جنوبي تركيا فجر الإثنين 6 فيفري، بحياة 2.167 شخصا في الشمال السوري، حسب حصيلة غير نهائية للدفاع المدني.

في حين أحصت وزارة الصحة في حكومة دمشق 1.408 وفيات في باقي الأراضي السورية. وفي تركيا سجّلت إدارة الكوارث المحلية  29.605 قتلى.

مقالات ذات صلة
ارتياح لدى الزوار التونسيين للمعاملة على مستوى المراكز الحدودية

ارتياح لدى الزوار التونسيين للمعاملة على مستوى المراكز الحدودية

زلزال سوريا

زلزال سوريا

توقيف مغاربة خلال تفكيك شبكة للهجرة السرية بتموشنت

توقيف مغاربة خلال تفكيك شبكة للهجرة السرية بتموشنت

وزير المجاهدين: نسعى لكشف جرائم الاستعمار الفرنسي أمام العالم

وزير المجاهدين: نسعى لكشف جرائم الاستعمار الفرنسي أمام العالم

فتح ملفّ المنحة السياحية للجزائريين المتجهين نحو الخارج

فتح ملفّ المنحة السياحية للجزائريين المتجهين نحو الخارج

أخبار الجزائر ليوم الأحد 12 فيفري 2023

أخبار الجزائر ليوم الأحد 12 فيفري 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد