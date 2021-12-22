3 ممثلين جزائريين خطفتهم هوليوود

هوليوود، ليست مكانا للهواة والصغار، غير أنها فتحت ذراعيها لثلاثة موهوبين جزائريين شباب، أثبتوا أن الطريق من باب الواد إلى كاليفورنيا لا يمر بـ”المعريفة”، بل بالمعرفة وشغف السنيما.. من هم؟ وكيف وصلوا إلى العالمية..؟

السيدات أولا، ولكننا لن نحتاج إلى تقديم ممثلة بدأت راقصة، والدها موسيقار جزائري. هي صوفيا بوتلة، ابنة باب الواد، التي وصلت إلى النجومية، ومثلت أمام مشاهير هوليوود، أمثال توم كروز وكريس باين وشارليز ثيرون وسامويل لي جاكسون، والقائمة طويلة.

صوفيا بوتلة: من باب الواد إلى الأوسكار

ولدت الفنانة، الراقصة، صوفيا بوتلة، في 3 أفريل 1982 في باب الواد بالجزائر، وهي ابنة الملحن الجزائري، صافي بوتلة.

لم تستغرق صوفيا بوتلة وقتًا طويلاً لتبرز كممثلة. في عام 2012، حصلت الشابة على أحد الأدوار الرئيسة في فيلم Street Dance 2 حيث لعبت دور Eva، الراقصة الباريسية الراقية، ذات التأثير المذهل. بعد ثلاث سنوات، كانت مواهبها التمثيلية مطلوبة لفيلم Kingsman: Secret Service. دفع هذا الفيلم مسيرتها المهنية وتم اختيارها، بعد عام، للانضمام إلى ملحمة الخيال العلمي ستار تريك.

وتوالت المشاريع على صوفيا. فقد مثلت إلى جانب شارليز ثيرون، في فيلم أتوميك بلوند والمومياء، إلى جانب توم كروز.. آخر مشاريعها فيلم خيال علمي بعنوان “ستلرز”.

دالي بن صالح.. شرير جيمس بوند الجديد

أطل ممثل جزائري في الجزء الأخير من سلسلة أفلام جيمس بوند العالمية، الذي حمل عنوان جيمس بوند.. “الموت يمكنه أن ينتظر”. وقد منح دور شرير من عصابة خطيرة للجزائري المقيم بفرنسا دالي بن صالح.

مثله مثل الراحل حسني، بدأ دالي مشواره في الحياة بالرياضات القتالية مثل الملاكمة.. كان دالي يتدرب كثيرا ويصور الكثير من الأفلام والمقاطع، لينتهي به الأمر في أحدث أفلام جيمس بوند، مع دانيال كريج وليا سيدو، والممثل مصري الأصل، رامي مالك. أثناء التصوير في عام 2019 قال: “لم أدرك ما يحدث لي، إنه مثل أحلام

اليقظة. لقد أحببت كازينو رويال، من بطولة دانيال كريغ.. وتشوقت إلى معرفة باقي الأحداث، ولكن أن أكون جزءا من هذا المشروع السينمائي، فهذا ما لم أتوقعه أبدا”.

ولد النجم الشاب في الثامن من جانفي 1992، في مدينة “رين” الفرنسية، وهو خريج المسرح الوطني في مدينة ستراسبورج، وعرف بأدائه في العديد من المسلسلات الفرنسية أهمها “الرجل المخلص”.

طاهر رحيم.. من النبي إلى هوليوود

اكتشف الجمهور موهبة الممثل الجزائري، طاهر رحيم، في شخصية مالك، في فيلم النبي الذي تحصل بفضله على العديد من الجوائز، منها جائزة سيزار للنجم الواعد. وكان هذا عام 2009.

هذا الفيلم المثير للجدل، أطلق مسيرة طاهر رحيم السينمائية. فمثل في أفلام عدة منها “نسر الفيلق التاسع” و”حب وندبات”. وفي عام 2014، تقاسم البطولة مع الممثل الفرنسي عمر سي في الكوميديا “سامبا”.

بعد أربع سنوات، تولى الدور الرئيس في المسلسل الأمريكي “لومينغ تاور”.

في عام 2020، لعب جنبًا إلى جنب مع زوجته، ليلى بختي، الممثلة من أصل جزائري، في مسلسل “ذي إيدي” وفي مسلسلات أخرى مثل “الثعبان”. وخلال نفس العام، كان عضوًا في لجنة التحكيم خلال الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي، إلى جانب سبايك لي (رئيس لجنة التحكيم) وميلاني لوران وميلين فارمر. وقد كان فيلم “الموريتاني” آخر أفلامه إلى جانب الممثلة جودي فوستر وشايلين وودلي، ، الذي يروي قصة السجين الموريتانينامو دون محاكمةافي غوانت عدة سنواتقضى الذي ،محمد ولد صلاحي.