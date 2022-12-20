3 ولايات تحتضن أكبر عدد من المصدّرين في الجزائر

من بين 5.498 مصدّرا في الجزائر، تحتضن العاصمة 1.446 متعاملا تجاريا في مجال التصدير، حسب ما كشفت عنه نجاة عولمي مديرة التعاون والاتصال في المركز الوطني للسجل التجاري.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن عولمي، فقد ارتفع عدد المقيّدين في السجل التجاري ضمن نشاط التصدير إلى 5.498 متعاملا إلى غاية 14 ديسمبر الجاري.

ووصل عدد المصدّرين عند نهاية عام 2021 الماضي، إلى 4.749 مقيّدا في السجل التجاري، وفق ما ذكرته المسؤولة ذاتها.

وجاءت ولاية الجزائر في صدارة ولايات البلاد من حيث عدد المصدّرين، بـ 1.446 متعاملا مسجلا. منهم 1.295 مصدرا كشخص معنوي (شركة) و151 مصدرا كشخص طبيعي.

الولاية الثانية من حيث تعداد المصدّرين، هي بسكرة، بـ 480 مسجّلا في هذا النشاط. بينهم 271 شخص معنوي، و209 أشخاص طبيعيين.

أما وهران، فهي تحصي 275 متعاملا في نشاط التصدير، ما بين 231 شخص معنوي، و44 شخص طبيعي.