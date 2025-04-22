30 براءة اختراع لـ”سوناطراك” خلال السنوات الثلاث الأخيرة

عرقاب يجدّد التزام الجزائر بدعم دول إفريقيا في مجال النفط والغاز

أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، محمد عرقاب، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التزام الجزائر الراسخ بدعم الدول الإفريقية في مجال المحروقات وصناعة النفط والغاز، عبر تقاسم خبرتها التي تفوق 60 سنة، خاصة من خلال معاهدها الرائدة، على غرار المعهد الجزائري للبترول.

وأوضح عرقاب، خلال الاجتماع الثاني لمنتدى مراكز البحث والابتكار والتطوير للدول الأعضاء في المنظمة الإفريقية للبلدان المنتجة للنفط، أن الجزائر تسعى إلى تعزيز التعاون والشراكات مع الدول الإفريقية، خصوصا في قطاع الطاقة، ضمن سياسة استباقية تهدف إلى دعم النمو المشترك وبناء جسور متينة بين الشعوب الإفريقية.

وشدّد وزير الدولة على أن تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء المنظمة يمثل السبيل الأنجع لتحقيق “نهضة صناعية إفريقية” في مجال الطاقة، مؤكدا أن منتدى مراكز البحث يمكن أن يشكّل نواة لإطلاق برامج بحث وتطوير مشتركة، من شأنها الاستفادة من دعم بنك الطاقة الإفريقي الجديد، الذي يعد أداة تمويلية مبتكرة لدعم المشاريع التكنولوجية.

وأشار الوزير إلى أن “سوناطراك”، باعتبارها شركة وطنية رائدة، تضع الابتكار والبحث والتطوير في صلب رؤيتها الإستراتيجية، مبرزا أن إستراتيجيتها سمحت، خلال السنوات الثلاث الماضية، بتسجيل نحو 30 براءة اختراع، مقارنة بواحدة فقط سنة 2020، إلى جانب إطلاق حوالي 40 مشروعا بحثيا، 70 بالمائة منها تجسّد ضمن شراكات وطنية ودولية. كما أبرمت الشركة اتفاقيات إطار مع سبع جامعات جزائرية لإنشاء مخابر بحثية مختلطة.

وفي كلمته، أبرز الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، رشيد حشيشي، أن المنتدى يعد محطة أساسية في مسار الالتزام المشترك من أجل استغلال مسؤول، مستدام ومبتكر للموارد الطاقوية الإفريقية، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تمكين الدول الأعضاء من الانتقال من مجرد استخدام التكنولوجيات القائمة إلى تطوير تكنولوجياتها الخاصة.

كما أكد حشيشي على أهمية إنشاء أقطاب امتياز وإطلاق برامج بحث طموحة ذات مصلحة مشتركة بين الدول الأعضاء، لتكون بمثابة روافع للتحوّل من خلال التركيز على الابتكار، بناء القدرات المحلية، وأخذ الرهانات البيئية والطاقوية بعين الاعتبار.

وخلال الأشغال، سلّمت شركة “سونانغول” الأنغولية رئاسة منتدى مراكز البحث والتطوير والابتكار إلى شركة “سوناطراك”، ممثلة بمديريتها المركزية للبحث والتطوير.