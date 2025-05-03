32 بالمئة من زبائن الجزائرية للمياه استفادوا من المياه بلا انقطاع خلال 2024

قامت الجزائرية للمياه خلال السنة الماضية 2024، بإنتاج وتوزيع أزيد من 2.13 مليار متر مكعب (م3) من المياه الصالحة للشرب وفقا للحصيلة السنوية للمؤسسة العمومية.

وحسبما نقله التلفزيون الجزائري، تم عرض هذه الحصيلة، اليوم السبت، 3 ماي، خلال لقاء إعلامي بالجزائر العاصمة، تحت شعار “تحديات وافاق الجزائرية للمياه، الرهان الناجح”.

وبلغ الإنتاج اليومي من المياه الصالحة للشرب في المتوسط 5.85 مليون م3 في كامل ولايات البلاد، عدا الجزائر العاصمة، تيبازة وهران وقسنطينة حيث تتكفل شركات أخرى بتسيير المياه فيها، 52 بالمئة منها مصدره مياه جوفية، مقابل 33 بالمئة مياه سطحية و15 بالمئة مياه محلاة. كميات تم إنتاجها بالاعتماد على 108 محطة معالجة، 2077 محطة ضخ و8620 خزانا.

وبلغ معدل المستفيدين من التوزيع المنتظم دون انقطاع أو بشكل يومي، 32 بالمئة من إجمالي المستفيدين من خدمات الشركة، حسب الحصيلة التي أشارت إلى أن الشركة أجرت السنة الماضية 300 مليون اختبار كلور، 311 ألف تحليل بكتريولوجي، و340 ألف تحليل فيزيو-كيميائي، مما ساهم في الحفاظ على عدم تسجيل أي مرض متنقل عبر المياه، كما هو الحال منذ سنة 2009.

الجزائرية للمياه أفادت كذلك في حصيلتها، انها نفذت خلال السنة الماضية 23 حملة ميدانية أسفرت عن إصلاح 284 ألف تسرب، والكشف عن آلاف التوصيلات غير القانونية، إلى جانب رفع نسبة تحصيل الديون، حيث تمكنت الشركة في هذا الصدد من تحصيل 37.73 مليار دج، بزيادة قدرها 2.3 مليار دج مقارنة بسنة 2023.

وبلغ رقم أعمال الشركة، التي تؤمن خدمات المياه لأزيد من 31 مليون نسمة عبر 1041 بلدية وتوظف أكثر من 36 ألف عامل في مختلف التخصصات، أزيد من 23.5 مليار دج سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بـ 871 مليون دج مقارنة بسنة 2023.

أما بالنسبة لاستهلاك منشآت الجزائرية للمياه للطاقة سنة 2024، فبلغت 2.6 مليار كيلوواط، بتكلفة قاربت 7.99 مليار دج، أي بمعدل 3.75 دج للمتر المكعب الواحد، وفقا لذات الحصيلة.