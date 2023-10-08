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370 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة

الشروق أونلاين
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370 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة
ح.م
عدوان على قطاع غزة

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومي السبت والأحد، إلى 370 شهيدا، مع إصابة 2200 آخرين بجروح، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في القطاع.

ومنذ فجر يوم الأحد، استشهد 138 فلسطينيا في غزة، بينهم أطفال رضع ونساء وكبار في السن. جراء قصف طيران الاحتلال لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع.

كما تسبب عدوان الاحتلال بنزوح أكثر من 20 ألف مواطن إلى 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع. إلى جانب تدمير 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية تحت القصف.

بالمقابل، كبّدت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال ما يزيد عن 600 قتيلا ومئات الجرحى والأسرى. حسب ما تناقلته وسائل إعلام  محلية ودولية، في ظل استمرار عملية “طوفان الأقصى”.

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