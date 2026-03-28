4 دول إسلامية تجتمع في باكستان لوقف الحرب على إيران

أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن بلاده ستستضيف يوم الأحد، محادثات لبحث وقف الحرب على إيران، بمشاركة وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر.

وقال دار في تصريحات لقناة “جيو نيوز” المحلية، إن الاجتماع كان مقررا عقده في تركيا، قبل دعوة الوفود إلى إسلام آباد بسبب قيود تتعلق بالجدول الزمني.

وأشار الوزير الباكستاني إلى أن وزراء الخارجية الأربعة سيعقدون أيضا اجتماعات منفصلة مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوم الإثنين.

مضيفا أن باكستان “تعمل بصدق وإخلاص من أجل حلّ النزاعات الجارية، بدعم من الدول الصديقة”. لافتا إلى “استمرار المحادثات مع إيران”.

ويوم الخميس الماضي، أكد الوزير ذاته أن بلاده “تنقل رسائل بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار جهود تهدف إلى إنهاء الحرب الجارية في المنطقة”.

مشيرا إلى أن “واشنطن طرحت 15 نقطة قيد الدراسة من الجانب الإيراني، وأن تركيا ومصر تشاركان أيضا في مساعي الوساطة”.