دعت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الأحد، إلى ضرورة التوصل السريع والناجح إلى الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران، مشددة في الوقت ذاته على حتمية مراعاة المخاوف والشواغل الأمنية المشروعة لكافة دول المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بصون أمن واستقرار الدول العربية الخليجية ومنطقة المشرق العربي كشرط أساسي لضمان السلم المستدام.

وجاءت هاته المطالبة الجماعية الصريحة في نص بيان مشترك صدر عقب اختتام فعاليات الاجتماع التشاوري الهام لوزراء خارجية الدول الأربع الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، لبناء جبهة تنسيقية إسلامية تواكب التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها ممرات الطاقة العالمية ومسارات الملاحة الدولية في هذه الحقبة الحساسة.

ورحب الوزراء المشاركون في اجتماع القاهرة بالخطوة التاريخية المتمثلة في توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران بتاريخ الثامن عشر من شهر جوان، واعتبروا في بيانهم المشترك أن هذا التطور الدبلوماسي الكبير يمثل خطوة بناءة وشجاعة نحو خفض التصعيد العسكري الميداني وإنهاء النزاع الشامل الذي كان يشكل طيلة الأشهر الماضية مخاطر جمة وتهديدات مباشرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن تداعياته السلبية الحادة التي أرهقت أسواق الطاقة العالمية وعطلت مسارات الملاحة البحرية الدولية وأحدثت خللاً واسعاً في سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة الدولية.

وشدد الوزراء على الأهمية البالغة التي تكتسيها المرحلة التالية من المفاوضات المباشرة بين الوفد الأمريكي والوفد الإيراني في سويسرا، بهدف الوصول السريع والناجح إلى حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف الإقليمية والدولية بشأن سائر القضايا العالقة والملفات الأمنية والنووية الشائكة، مع التأكيد على أن هاته الجهود الدبلوماسية ينبغي أن تسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار على المدى الطويل دون إغفال حقوق ومصالح دول الجوار.

وفي الشق المرتبط بالقضايا المصيرية للمنطقة، أفرد البيان الرباعي مساحة أساسية للملف الفلسطيني، حيث شدد وزراء خارجية الدول الأربع على أن القضية الفلسطينية تظل دائماً وأبداً في صميم وجوهر كافة الجهود الإقليمية الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وتشكل الركيزة الأساسية والمدخل الوحيد لبناء نظام إقليمي مستقر وآمن وقابل للاستمرار.

وجدد الوزراء في هذا الصدد دعم بلادهم المطلق والثابت لكافة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من جوان لعام ألفين وستة وعشرين وعام ألف وتسعمائة وسبعة وستين، وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، باعتبار هذا الحل العادل هو الأساس الذي لا غنى عنه ولا بديل له لتحقيق التعايش السلمي وإنهاء مسببات العنف والاستقطاب في المنطقة برمتها.

ويأتي هذا اللقاء التشاوري الرفيع في القاهرة تزامناً مع انطلاق جولة المفاوضات الشاقة والجديدة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا لاستكمال تفاصيل التفاهم المبرم بين الجانبين وحسم البنود العالقة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يمثل المحطة الرابعة في مسار التنسيق الرباعي، حيث عقد الاجتماع الأول بين الدول الأربع في العاصمة السعودية الرياض في العشرين من مارس للعام الجاري، أعقبه اجتماع ثان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أواخر الشهر ذاته، ثم اجتماع ثالث احتضنتته مدينة أنطاليا التركية في السابع عشر من أبريل الماضي، وكان الطرفان الأمريكي والإيراني قد أعلنا التوصل في الرابع عشر من جوان الجاري عبر مسار تفاوضي شاق بوساطة باكستانية إلى اتفاق يتألف من أربعة عشر بنداً ينص على وقف الحرب الشاملة وتسوية الخلافات.