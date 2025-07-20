4 سنوات صلاحية للبطاقة الذهبية “الكلاسيكية” لبريد الجزائر

سيتم إطلاق مجموعة جديدة من البطاقات الذكية قريبا

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر رسميا شروعها في إصدار بطاقة ذهبية بحلة جديدة تحت مسمى “الكلاسيكية”، بمدة صلاحية تقدر بأ أربع سنوات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المالية وتحديث أدواتها تماشياً مع إستراتيجيتها في التحول الرقمي وعصرنة خدماتها.

في هذا السياق، أفاد بيان لبريد الجزائر، تلقت الشروق نسخة منه، أن نسخة البطاقة الجديدة “الكلاسيكية” بتصميم عصري وجذاب، تتضمن صورا لمعالم دينية وثقافية على غرار منارة جامع الجزائر ومقام الشهيد والضريح الموريتاني(قبر الرومية) والزليج الجزائري، إلى جانب مدة صلاحية ممتدة إلى أربع (4) سنوات، بما يعزز راحة الزبون ويقلل من الإجراءات الإدارية المتكررة،

ولفت البيان إلى أنه سيتم اقتطاع مبلغ 350 دينار جزائري من حسابات الزبائن كمصاريف تصنيع البطاقة، على أن يُعاد اقتطاع نفس المبلغ كل سنتين كمقابل لخدمة الصيانة والتجديد.

وأوضح بريد الجزائر أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسار شامل لتطوير وتحديث البطاقات والخدمات المالية الرقمية، حيث تعكف المؤسسة إطلاق مجموعة جديدة من البطاقات الذكية بمزايا وخدمات مبتكرة سيتم الإعلان عنها قريباً، وذلك حرصاً منها على تلبية تطلعات زبائنها وتعزيز تجربتهم الرقمية والمالية.

وختم البيان بالتأكيد على أن بريد الجزائر يجدد التزامه الدائم بتوفير حلول عملية وآمنة، ومواصلة الاستثمار في رقمنة خدماتها، بما يضمن أداء فعالاً يلبي احتياجات جميع فئات الزبائن عبر التراب الوطني.

ووفق ما علمته “الشروق” من مصادر مطلعة ببريد الجزائر، سيحصل أصحاب أول طلب للاستفادة من الذهبية على البطاقة الكلاسيكية التي ستصلهم على مكتب البريد الذي تم اختياره من طرفهم، أما الذين يحوزون على بطاقات عادية من قبل، فيحصلون عليها عند انتهاء صلاحية البطاقات الحالية، حيث ستصلهم البطاقات الجديدة إلى مكاتب البريد الخاصة بهم بعد عملية تجديد تتم بصفة آلية كما هو معلوم.