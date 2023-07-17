-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

4 طرق للاطلاع على نتائج البكالوريا

الشروق أونلاين
  • 12260
  • 0
4 طرق للاطلاع على نتائج البكالوريا
أرشيف
نتائج البكالوريا

تعلن وزارة التربية الوطنية يوم الإثنين 17 جويلية، عن نتائج امتحان البكالوريا، دورة جوان 2023، بداية من الرابعة 16:00 مساء.

ويمكن للمترشحين المتمدرسين والأحرار الاطلاع على نتائج الامتحان عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz.

كما يمكن الاطلاع على النتائج عبر الرسائل النصية بالمجان، للمتعاملين الثلاثة موبيليس، وجيزي، وأوريدو، بتشكيل الرمز #567*.

وسيتمّ إلى جانب ذلك، إشهار قوائم الناجحين في الثانويات في نفس التوقيت، فضلا عن إمكانية الولوج إلى النتائج عبر فضاء الأولياء في موقع الوزارة awlyaa.education.gov.dz.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يغادر قطر متوجّها إلى الصين في زيارة رسمية

الرئيس تبون يغادر قطر متوجّها إلى الصين في زيارة رسمية

تعرف على المتفوقين الثلاثة الأوائل في شهادة البكالوريا

تعرف على المتفوقين الثلاثة الأوائل في شهادة البكالوريا

هكذا يتجنب مريض السكري تعقيدات الحرارة

هكذا يتجنب مريض السكري تعقيدات الحرارة

هبوط طائرة تحمل حاجة مغربية مريضة.. وزارة الصحة توضح

هبوط طائرة تحمل حاجة مغربية مريضة.. وزارة الصحة توضح

غرق لاعبي كرة من سطيف بسكيكدة

غرق لاعبي كرة من سطيف بسكيكدة

تسممات غذائية بالجملة في مصالح الاستعجالات

تسممات غذائية بالجملة في مصالح الاستعجالات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد