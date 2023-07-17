4 طرق للاطلاع على نتائج البكالوريا

تعلن وزارة التربية الوطنية يوم الإثنين 17 جويلية، عن نتائج امتحان البكالوريا، دورة جوان 2023، بداية من الرابعة 16:00 مساء.

ويمكن للمترشحين المتمدرسين والأحرار الاطلاع على نتائج الامتحان عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz.

كما يمكن الاطلاع على النتائج عبر الرسائل النصية بالمجان، للمتعاملين الثلاثة موبيليس، وجيزي، وأوريدو، بتشكيل الرمز #567*.

وسيتمّ إلى جانب ذلك، إشهار قوائم الناجحين في الثانويات في نفس التوقيت، فضلا عن إمكانية الولوج إلى النتائج عبر فضاء الأولياء في موقع الوزارة awlyaa.education.gov.dz.