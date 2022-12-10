4 نقاط ظل في مشروع قانون مستخدمي التربية الجديد

أكدت أن إبعاد الشركاء سيعيده إلى نقطة الصفر.. "الأسنتيو":

تجزم النقابة الوطنية لعمال التربية بأن عزل مشروع القانون الأساسي الجديد عن مقترحات الشركاء الاجتماعيين الفاعلين سيعيد الأمور إلى نقطة الانطلاق، ولن ‏يقضي على الاختلالات والاختلافات، وبالتالي لن يستجيب لتطلعات العمال والموظفين، خاصة في ظل غياب أي إثراء أو مناقشة له.

وتؤكد نقابة “الأسنتيو” بأن هناك أربع نقاط ظل في مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي سيرفع إلى اللجنة الحكومية المختصة في المستقبل، لعدة اعتبارات أساسية، وهي أن صدور المسودة النهائية بهذه الكيفية لن يستجيب لتطلعات العمال، خاصة في ظل غياب أي إثراء أو مناقشة له، كما أن عزل المشروع عن مقترحات الشركاء الاجتماعيين الفاعلين سيعيده إلى نقطة الانطلاق، ولن يقضي على الاختلالات والاختلافات الموجودة في القانون 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240. وقالت النقابة إنّ عدم حصول النقابات على المسودة هو أمر يدعو للاستغراب ويشكك في مصداقية المقاربة التي تمت بها معالجة هذا الملف الذي وصفه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقانون الأستاذ وأولاه أهمية بالغة، في حين يبقى الغموض يخيم على قضية انسجام مجموعة التعديلات الجديدة مع قانون الوظيفة العمومية الجديد وقانون الشبكة الجديدة للأجور المزمع إقراره بعد المصادقة الأخيرة على ميزانية 2023.

وتشير النقابة، على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم قويدر يجياوي، إلى أنه بعد مرور أكثر من سنة على أشغال اللجنة التقنية لدراسة مقترحات الشركاء الاجتماعيين، وصياغة ‏القانون الأساسي للتربية، لا تزال العملية تراوح مكانها، بل يكتنفها الكثير من الغموض والخلاف، نتيجة ‏تبني منهج المجاملة تارة لإرضاء رتب على حساب غيرها داخل القطاع الواحد، وتارة أخرى اعتماد خيار ‏المماطلة وعدم الالتزام برزنامة لقاء 21 أكتوبر المنصرم “اللقاء الأخير مع الوزير”، على حد تعبيره.

‏وتشدد “الأسنتيو” بأنه في الوقت الذي أودعت مقترحاتها للمطالبة والتركيز في آن واحد، على ضرورة “توحيد التصنيف” والاحتكام لمعيار ‏”شهادة الماستر” في التوظيف على الرتب القاعدية لأسلاك التدريس، وهي صنف 13 والانطلاق منها نحو الترقية الى أستاذ رئيسي صنف 15 وأستاذ مكون صنف 17، لكافة الأطوار التعليمية، تتفاجأ النقابة بلقاء إعلامي لم يتمكن ‏فيه الشركاء الاجتماعيون من الحصول على مسودة القانون الأساسي، قصد إثرائها ومناقشتها على مستوى القواعد العمالية رغم ‏الوعود المقطوعة سلفا من طرف المسؤول الأول عن القطاع.

‏وتعلن النقابة الوطنية لعمال التربية تمسكها بمقترحاتها، وخاصة مقترح “توحيد التصنيف”، الذي يرتكز على الشهادة كما ‏هو مفصل سلفا، وتدعو النقابات المستقلة الفاعلة، إلى تبنيه والدفاع عليه والنضال من أجل قانون أساسي عادل وسط مدرسة ‏عمومية واعدة، تصان فيها كرامة عمال التربية مهما كانت رتبهم وأسلاكهم، وفق المصدر.