40 مليونا لكل لاعب من شبيبة القبائل مقابل الإطاحة بالوداد البيضاوي

ممثل الكرة المغربية في الجزائر الأربعاء وسط أزمة فنية عميقة

تسابق إدارة شبيبة القبائل، برئاسة يزيد ياريشان، الزمن من أجل تأهيل العناصر الجديدة المنضمة للفريق في “الميركاتو” الشتوي الحالي، بهدف الإستفادة من خدماتها في الموعد المقبل أمام الوداد البيضاوي المغربي هذا الجمعة، على ملعب 5 جويلية الأولمبي، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، علما أن الشبيبة كانت قد عادت بنقطة ثمينة في افتتاح المسابقة من الأراضي الأنغولية، السبت الفارط أين فرضت التعادل السلبي على نادي بيترو لواندا.

وكان المدرب ميلود حمدي، المحروم هو الآخر من الجلوس على كرسي البدلاء في الوقت الحالي، قد اشتكى الأمر بالنسبة للرئيس ياريشان، في ظل محدودية التعداد وإصابة الثنائي ولد حمو وبوخنشوش الذي لن يشارك في موعد الجمعة، الأمر الذي سيدفع بالمدرب حمدي لإحداث تغييرات على مستوى التشكيلة من خلال الزج بـ”كومندوس” حقيقي في “الداربي” المغاربي أمام الوداد.

وفي سياق آخر، قررت إدارة النادي، برئاسة ياريشان، صرف منحة 40 مليون سنتيم في حال الإطاحة بممثل الكرة المغربية في الموعد المقبل، بهدف تحفيز المجموعة على تحقيق نتيجة إيجابية في الخرجة الإفريقية القادمة، قبل السفر إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة “فيتا كلوب” المحلي يوم 25 من الشهر الحالي، علما أن الإدارة تعتزم صرف منحة 20 مليون سنتيم على اللاعبين عقب التعادل المسجل في أنغولا أمام بيترو لواندا.

يحدث هذا في الوقت الذي يتوجب على زملاء الحارس مجادل الاستثمار في الظروف العصيبة التي يمر بها الوداد البيضاوي، خصوصا عقب الخروج غير المنتظر من كأس العالم للأندية الأخيرة وحالة اللاإستقرار في النتائج مع المدرب التونسي الجديد مهدي النفطي الذي عين بديلا لحسين عموتة في الثاني من جانفي الفارط، حيث سيخوض أشباله مواجهة الشبيبة تحت ضغط رهيب، على اعتبار أن الوداد حامل اللقب ويتوجب عليه الدفاع عنه، علما أن الوداد كان قد تأهل في الأيام القليلة الماضية في منافسة كأس العرش بضربات الترجيح على حساب المغرب التطواني إلى الدور ثمن النهائي، لم يخض مواجهة الجولة الأولى أمام “فيتا كلوب” من الكونغو الديمقراطية بسبب مشاركته في مونديال الأندية مؤخرا.

جدير ذكره أن الوداد البيضاوي سيجل اليوم بالجزائر عبر رحلة غير مباشرة عبر تونس بسبب الحظر المفروض على الطيران المغربي من قبل السلطات الجزائرية، على أن يخوض الوداد حصتين تدريبيتين على ملعب 5 جويلية، الأولى ستكون أمسية اليوم وأخرى سهرة الخميس في نفس توقيت المباراة أي على الساعة الثامنة ليلا.