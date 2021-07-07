44 رياضيا يمثلون الجزائر في أولمبياد طوكيو 2020

يمثلون 14 نوعا من الرياضات

سيمثل 44 رياضيا ورياضية في 14 نوعا من الرياضات الجزائر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو-2020 المقررة من 23 جويلية إلى 8 أوت 2021 حسب ما أعلنت عنه اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وسيكون توفيق مخلوفي البطل الأولمبي لمسافة 1.500 بأولمبياد لندن 2012 وصاحب ميداليتين فضيتين في سباق 800م و1.500 م في أولمبياد ريو-2016 قائد الوفد الرياضي الجزائري.

وستكون رياضات ألعاب القوى والمصارعة والملاكمة بـ8 رياضيين لكل منها أكثر تمثيلا، متبوعة بالمبارزة (4) والسباحة (.3) والتجذيف (2) والدراجات (2) والجيدو (2) والشراع (2).

أما باقي تعداد الوفد الجزائري فيتكون من رياضات الكان كايك ورفع الأثقال والكاراتي وتنس الطاولة والرماية الرياضية بمشارك واحد لكل منها.للتذكير، شاركت الجزائر في أولمبياد ريو-2016 بـ46 رياضيا بالإضافة الى المنتخب الجزائري لكرة القدم دون 23 سنة بـ(18 لاعبا):

قائمة الوفد الرياضي الجزائري لأولمبياد طوكيو-2020:

1- ألعاب القوى (8 رياضيين):

توفيق مخلوفي (1500م)، جمال سجاتي (800 م)، ياسين حتحات (800 م)، عبد المالك لحولو (400م/ حواجز)، محمد ياسر التريكي (الوثب الثلاثي)، هشام بوشيشة (3000 م/ موانع)، بلال ثابتي (3000م/ موانع ولبنة بوحجة (400م/ حواجز).

2- تجذيف (رياضيان):

سيد علي بودينة (زوجي خفيف). كمال آيت داود (زوجي خفيف)

3- ملاكمة (8 رياضيين):

محمد حومري (81 كلغ) – شعيب بولودينات (+ 91 كلغ) – محمد فليسي (52 كلغ) -يونس نموشي (75 كلغ) – عبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ) – رومايسة بوعلام (51 كلغ) -إيمان خليف (60 كلغ) – إشراق شايب (75 كلغ).

4-كانو كاياك (رياضي واحد):

أمينة خريس 200م ك 1 و500م ك1.

5-دراجات (رياضيان):

يوسف رقيقي ولعقاب عز الدين (سباق على الطريق وسباق ضد الساعة)

6- مبارزة (4):

أكرم بونابي – كوثر محمد بلكبيرحسام: سليم هروي – مريم مباركي

7- رفع الأثقال (رياضي واحد):

وليد بيداني (+ 109 كلغ – الوزن الثقيل)

8- الجيدو (2):

فتحي نورين ( – 73 كلغ) – صونيا عسلة (+ 78 كلغ)

9- الكاراتي (1):

لمياء معطوب (+ 61 كلغ)

10- مصارعة 8 رياضيين

المصارعة الحرة: عبد الحق خرباش (57 كلغ) – فاتح بن فرج الله (86 كلغ) – محمد فرج (97 كلغ) – جهيد برحال (125 كلغ)

المصارعة الإغريقية الرومانية : عبد تاكريم فرقاط (60 كلغ) – عبد المالك مرابط (67 كلغ) – بشير سيد علي عزارة (87 كلغ) – آدم بوجملين (97 كلغ)

11- سباحة (3 رياضيين):

أسامة سحنون (50م و100م/سباحة حرة)- آمال مليح (50م/سباحة حرة) – سعاد شرواطي (10 كم/مياه حرة).

12- تنس الطاولة (رياضي واحد):

العربي بورياح (: فردي رجال)

13- الرماية الرياضية (رياضي واحد):

هدى شعبي (مسدس/ 10م/هواء مضغوط)

14- شراع (رياضيان):

حمزة بوراس (ر س اكس) – أمينة بريشي (ر س اكس).