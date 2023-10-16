5 تهم ثقيلة تلاحق “الشاب اللغز” يعقوب بلحساني

قاضي التحقيق أمر بإيداعه الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ليلة الأحد إلى الاثنين، بإيداع الشاب اللغز “يعقوب بلحساني” الحبس المؤقت عن وقائع النصب وانتحال صفات عدة وظائف عسكرية ومدنية.

المتهم بلحساني تم إحضاره من طرف مصالح الأمن العسكري، الأحد، بعد تحقيق معه دام 3 أيام، ليتم تقديمه أمام نيابة الجمهورية لدى القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالدار البيضاء، الذي واجهه بالوقائع المنسوبة إليه، قبل أن يتم تحويله إلى قاضي التحقيق لدى نفس الجهة القضائية الذي حقق معه إلى غاية الساعة السادسة مساء، أمام إصرار المتهم -حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”- على إنكار الوقائع، لكن القاضي حاصره بالأدلة والقرائن المتوفرة، ليقرر في النهاية إيداعه الحبس المؤقت.

وقد وجه قاضي التحقيق المتخصص في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للضابط المزيف، تهما ثقيلة تتمثل في جنحة النصب، ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، إلى جانب جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وفقا لما تضمنته المادة 222 المادة 372 من قانون العقوبات والمادة 1 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

المدعو بلحساني يعقوب البالغ من العمر 23 سنة والمنحدر من ولاية تيبازة، صدرت في حقه عدة أوامر دولية من طرف عدة جهات قضائية في الجزائر، لضلوعه في قضايا نصب واحتيال خطيرة استهدفت مسؤولين ورجال أعمال انطلاقا من اليونان التي التحق بها بطريقة غير شرعية، إذ كان يتواصل مع ضحاياه هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم وسلب مبالغ مالية منهم وهذا بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، كما سجل المتهم حضوره في وسائل الإعلام كمحلل سياسي واستراتيجي، إلى جانب انتحال صفة مستشار قانوني متخصص في العلاقات الدولية والشأن الدبلوماسي قبل أن يتم اكتشاف أمره.

وقد تم في وقت سابق إطلاق تحقيقات قضائية حول ممارسات هذا الشخص الذي ينتحل صفات نظامية، وكانت العدالة الجزائرية قد وجهت نداءات للجمهور، لاسيما ضحايا هذا الشخص المُتهم بالنصب والاحتيال بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، إلى التقرب من مصالحها للإدلاء بشهاداتهم.