5 توصيات لعصرنة مهنة المرشد السياحي في الجزائر

تمهيدا لإطلاق منصتهم الرقمية

ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي يوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلين عن مؤسسة اتصالات الجزائر، لمتابعة مشروع المنصة الرقمية للمرشد السياحيين.

وأكدت الوزيرة في مستهلّ الاجتماع، على “الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها المرشد السياحي”. باعتباره “الواجهة المباشرة التي تعكس صورة الجزائر لدى الزوار والسياح”.

مشدّدة على “ضرورة الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التكوين المستمر، وتطوير الكفاءات المهنية. بما يتماشى مع متطلبات القطاع وتطوراته”.

كما أبرزت الوزيرة في حديثها أن الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، يمرّ عبر تحسين أداء مختلف المتدخلين في القطاع. “وفي مقدمتهم المرشدون السياحيون، لما لهم من دور محوري في:

إثراء التجربة السياحية،

وتعزيز جاذبية الوجهة السياحية الجزائرية.

“فضاء رقمي لتنظيم المهنة ودعم جهود التكوين المستمر”

وتمّ خلال الاجتماع، تقديم عرض حول مشروع منصة المرشدين السياحيين. التي ستكون “فضاءً رقميًا يهدف إلى تنظيم المهنة، ودعم جهود التكوين والتطوير المهني المستمر”. وفي هذا السياق، أوصت الوزيرة بـ:

العمل على ربط المرشدين السياحيين بالوكالات السياحية، بما يضمن تكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين، ويساهم في تحسين الخدمة السياحية

اعتماد مبدأ التخصص في مهنة الإرشاد السياحي، وفق الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة.

تعزيز التكوين اللغوي للمرشدين السياحيين، مع الحرص على إتقان لغتين على الأقل، بما يمكنهم من التواصل الفعال مع مختلف فئات السياح والزوار.

تشجيع ارتداء اللباس التقليدي الوطني أثناء أداء المهام الميدانية. باعتباره عنصرًا يساهم في إبراز الهوية الثقافية الجزائرية، وإثراء التجربة السياحية.

وتوظيف الرقمنة في خدمة مهنة الإرشاد السياحي. من خلال تطوير أدوات حديثة للتواصل والتكوين والترويج، بما يواكب التحولات الرقمية التي يعرفها القطاع.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة أن “منصة المرشدين السياحيين، تمثل مشروعًا استراتيجيًا، يندرج ضمن مساعي الوزارة الرامية إلى عصرنة المهنة، والرفع من مستوى الاحترافية”.

كما شدّدت على “مواصلة التنسيق بين مختلف الشركاء والمتدخلين، لضمان تجسيد أهداف المنصة. وتحقيق الأثر المنتظر منها، في مجال تأهيل الموارد البشرية السياحية، وتطوير مهنة الإرشاد السياحي”.