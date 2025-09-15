بريد الجزائر: 5 خطوات يجب القيام بها في حال التعرض للاحتيال

في ظل تزايد ظاهرة الاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات المالية، أعلنت وزارة البريد والمواصلات عن جملة من الإجراءات التي يتعين اتخاذها فوراً بعد التعرض لعملية النصب وذلك بهدف تقليص الأضرار وحماية المعطيات الشخصية.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشرت الوزارة مجموعة من الخطوات التي ينبغي على المواطنين اتباعها في حال وقوعهم كضحايا لمثل هذه الجرائم الإلكترونية.

1- التبليغ الفوري وتجميد الحسابات، من خلال التوجه مباشرة إلى أقرب مركز بريدي، لطلب توقيف الحساب مؤقتاً وتفادي أي تحويلات إضافية قد يستغلها المحتالون.

2- في حال تعرض تطبيق “بريدي موب” للاختراق، يُنصح بالتوجه إلى أقرب شباك آلي (GAB)، واختيار خدمة “خدمات النقال”، ثم القيام بإيقاف التطبيق مؤقتاً كإجراء وقائي لحماية الرصيد من أي سحب غير مشروع.

3- في حال وجود صفحات أو حسابات وهمية تستعمل بيانات أو تنتحل هوية المواطنين، حثت الوزارة على التوجه مباشرة نحو المصالح الأمنية لتقديم بلاغ رسمي.

4- تغيير كلمات المرور فورًا لجميع الحسابات، مع اعتماد كلمات سر قوية وفريدة.

5- الاحتفاظ بجميع الأدلة الممكنة، مثل الرسائل النصية، صور التحويلات البنكية، أو أي دليل آخر يمكن الإستعانة به في التحقيقات والمتابعة القضائية.

تجنبوا الضغط.. روابط مشبوهة تنتحل اسم بريد الجزائر

نشرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحذيرا بخصوص روابط مشبوهة تُنشر باسم بريد الجزائر وترسل للمواطنين عبر رسائل نصية أو تطبيقات المراسلة وكذا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن بريد الجزائر لا يرسل أبدًا أي روابط إلكترونية عبر الرسائل القصيرة أو تطبيقات المحادثة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مثل هذه الرسائل تهدف غالبًا إلى سرقة البيانات الشخصية أو اختراق الهواتف.

ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى عدم الضغط نهائيًا على أي رابط يُزعم أنه من بريد الجزائر، والتأكد من مصدر المعلومات من القنوات الرسمية فقط.

وأوضحت أن الخدمات الرسمية لبريد الجزائر متوفرة حصريًا عبر:

الموقع الإلكتروني الرسمي: www.poste.dz

تطبيق “بريدي موب” الأصلي المتاح على Google Play و App Store

تحميل تطبيق “بريدي موب”.. الوزارة الوصية تحذر

وفي وقت سابق، حذرت الوزارة من تحميل تطبيق “بريدي موب” عبر روابط تروج لها بعض الصفحات والمواقع المشبوهة، مما قد يشكل تهديدًا على الحسابات البريدية للمسخدمين.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أكدت الوزارة أنه لا يمكن الوثوق بالصفحات والمواقع التي تعرض روابطا لتحميل “بريدي موب”.

وأوضح المصدر ذاته أن التطبيق الأصلي متاح حصريا عبر متجرَي “Google Play” و “App Store”، وأن أي نسخة يتم تداولها خارج هذين المتجرين تعتبر مزوّرة وتعرّض لخطر اختراق الحسابات.