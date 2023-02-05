-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
مع أمر بالإيداع ضدهما ومصادرة المحجوزات

5 سنوات حبسا نافذا ضد متورطيْن في المضاربة بالحبوب

ف.ع
  • 63
  • 0
5 سنوات حبسا نافذا ضد متورطيْن في المضاربة بالحبوب
أرشيف

أصدرت محكمة تلاغ بولاية سيدي بلعباس حكما يقضي بالسجن خمس سنوات في حق متورطين اثنين في جنحة المضاربة غير المشروعة في الحبوب، حسب ما ورد السبت في بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وأوضح المصدر أنه عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الموسع، تمت متابعة كل من “ح. م” و”ز.ز” عن طريق إجراءات المثول الفوري، بتهمة جنحة المضاربة غير المشروعة في الحبوب وجنحة عدم الفوترة وجنحة إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية المقتناة قصد التحويل طبقا للمواد 20 و33 و35 من قانون الممارسات التجارية والمادة 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وبعد المحاكمة، صدر حكم حضوري بخمس سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دج لكل واحد منهما مع إصدار أمر إيداع ضدهما ومصادرة المحجوزات والأمر بشطب المحكوم عليه “ز.ز” من سجل الناقلين العموميين للبضائع.
للإشارة، فإن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر في 28 ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إل 30 سنة حبسا والسجن المؤبد إذا ارتكبت في إطار جماعة منظمة، وفق البيان ذاته.

مقالات ذات صلة
عون: لا ندرة في الأدوية وضغط على 10 أصناف

عون: لا ندرة في الأدوية وضغط على 10 أصناف

عقوبات غير مسبوقة لمروّجي المهلوسات والمؤبّد لهؤلاء

عقوبات غير مسبوقة لمروّجي المهلوسات والمؤبّد لهؤلاء

نهائي الشان

نهائي الشان

شروط استفادة مستخدمي التربية من قرض السيارة

شروط استفادة مستخدمي التربية من قرض السيارة

الغاز يبيد أسرة من ثلاثة أفراد تبسة

الغاز يبيد أسرة من ثلاثة أفراد تبسة

قضية الأستاذة ريحانة في محكمة الأحداث قريبا بباتنة

قضية الأستاذة ريحانة في محكمة الأحداث قريبا بباتنة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد