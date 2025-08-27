5 سنوات لعصابة تزوير جوازات السفر لسوريين

اعتبر الوقائع خطيرة... النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يلتمس:

3 سنوات لرعايا سوريين مع أوامر بإيداعهم الحبس من الجلسة

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الأربعاء، عقوبات تتراوح بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين المتابعين في ملف تزوير جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية لفائدة رعايا سوريين مقيمين في الجزائر.

واعتبر ممثل الحق العام أن الوقائع خطيرة، باعتبار أن المتهمين شكّلوا عصابة إجرامية منظمة، لتزوير الملفات القاعدية وبطاقات الهوية وجوازات السفر، من خلال اختراق قاعدة المعطيات واللجوء إلى أسلوب الغش في إدخال المعلومات، من أجل منح جنسية لأجانب مقيمين داخل التراب الجزائري بطريقة غير شرعية.

وعلى هذا الأساس التمس النائب العام 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، في حق المتهمين من فئة الموظفين و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار جزائري في حق الرعايا السوريين مع أوامر بإيداعهم الحبس في الجلسة.

وقد مثل أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، 20 متهما بينهم 12 موقوفا، أغلبهم موظفون ببلدية الجلفة بتهم ثقيلة تضمنها قانونا العقوبات والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث وجهت لهم جنح إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية إضرارا بهيئة عمومية، جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد: 394 مكرر 1، المادة 394 مكرر 3، المادة 394 مكرر 5 من قانون العقوبات والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

حيثيات ملف الحال، تعود إلى تاريخ 28 فيفري 2024، بناء على شكوى تقدم بها رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة، أمام أمن ولاية الجلفة، وهذا بعد اكتشافه صدور جوازات سفر وبطاقات التعريف البيومترية عن طريق التزوير لصالح أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية، حيث تضمنت الشكوى اتهامات مباشرة لموظف ببلدية الجلفة وأشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في وقائع ملف الحال.

وعلى هذا الأساس، انطلق التحقيق الذي توصل إلى اكتشاف صدور بطاقات التعريف البيوميترية وجوازات سفر بدون شهادة جنسية لأجانب يحملون جنسية سورية، لتسفر التحريات عن استفادة 13 شخصا أجنبيا منهم 12 طفلا سوريا قصرا وهم من مواليد 2010 و2018، من بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بيومترية.

التحقيقات المتتالية في وقائع الحال، أزالت الستار عن حقائق خطيرة، حيث توصل المحققون بعد استغلالهم المعمق لاستمارات طلب الوثائق البيومترية لمختلف البصمات المتوفرة في قاعدة المعطيات، بأن البصمة الموضوعة على الاستمارة الخاصة بالطفل السوري “أ.احمد” تعود إلى موظف بالمصلحة البيومترية وهو المتهم “ب ق.سليمان”، وتأكد استلامه الملف ووضع بصمته عليه في مكان والد الطفل.

كما تبين أيضا وجود عبارة مدونة بالقلم الجاف باللون الأحمر “ع. قنيسة- جنسية” على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري المدعو “م. يوسف” الأمر الذي يوحي بقيام ذات الموظف، بإيداع الملف لأجل المعالجة، خاصة أن له علاقات مع موظفي البلدية، في انتظار ما ستكشف عنه محاكمة المتهمين هذا الثلاثاء من حقائق خطيرة مست المساس بنظام المعالجة الآلية وقاعدة المعطيات الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إضرارا بهذه الهيئة العمومية.