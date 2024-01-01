50 ألف سيارة منتظرة بمصنع “جيلي” بالهضاب العليا

تفاصيل جديدة خلال حفل الإطلاق الرسمي.. إبراهيمي لـ"الشروق":

ساعات قبل بداية العام الجديد، ووسط ترقّب كبير لنوعية السيارات والأسعار التي وصفت بالأقل في السوق الوطنية لحد الساعة، كشفت “جيلي الجزائر” عن مركباتها المعروضة أمام الجمهور العريض، ابتداء من 197 مليون سنتيم، بأصناف وألوان وطرازات مختلفة، وامتيازات عديدة، كما أعلنت الشركة عن مشروع ضخم للتصنيع بشراكة صينية، يرتقب أن تحتضنه إحدى ولايات الهضاب العليا قبل نهاية السنة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف مركبة سنويا، منتقلة بذلك من الاستيراد لتلبية طلبات الجزائريين إلى خوض تجربة “صنع في الجزائر”، والتي ستشمل كل من المركبات وقطع الغيار.

وفي حفل غير مسبوق، سادته أجواء “السوسبانس” والمفاجآت سهرة السبت الماضي بفندق “ماريوت” بالجزائر العاصمة، أعلنت شركة “جيلي الجزائر” رسميا عن انطلاقها في السوق الجزائرية كاشفة النقاب عن موديلات السيارات المعروضة والتي تعرف عليها الحاضرون بشكل مباشر، إذ أدخلت مكان العرض للتصوير، في أعقاب فيديو تعريفي لـ”جيلي” القابضة ولطرازات السيارات الموجهة للجزائر خلال عملية الشحن بميناء الصين، واكتشف ضيوف “جيلي” عن كثب المركبات بألوان ونماذج مختلفة.

كما اغتنم المدير العام لـ”جيلي الجزائر”، صبري إبراهيمي، الفرصة ليعلن عن مفاجأة، وهي قرار الاستثمار بالجزائر، بإنجاز مصنع “جيلي الجزائر” بداية من نهاية العام الجاري، رفقة الشريك الصيني للمجموعة القابضة “جيلي”، لتصنيع المركبات محليا، تنفيذا لما تنص عليه أعلى السلطات في البلاد.

وقال صبري إبراهيمي في تصريح لـ”الشروق”، أن مصنع “جيلي” سيكون بأحد ولايات الهضاب العليا، سيتم الكشف عنها لاحقا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف مركبة سنويا، وسيشمل الإنتاج السيارات وكذا قطع الغيار، بشراكة صينية، حيث تطمح “جيلي” لأن تحتل المرتبة الأولى في السوق الجزائرية.

كما كشف المتحدّث عن تسجيل طلبات إلى غاية 30 ديسمبر 2023، تعادل 14 ألف سيارة، في حين تم تصنيع 16 ألف مركبة موجّهة نحو الجزائر وتم شحنها بداية من السبت المنصرم بالصين، إذ تتميّز هذه المركبات بخصائص عدّة ومتفاوتة كأن تكون مركبات بنظام علبات يدوية وأخرى أوتوماتيكية، أو زجاج مدخّن وغير مدخّن، وفق ما يطلبه الزبون، كما وعد المتحدّث الجمهور بمفاجآت أخرى مستقبلا، على غرار سيارة “جومتري” الكهربائية ومركبة “آس إيكس 21” النسخة المتطوّرة.

ومن جهة أخرى، وفي كلمة وجّهها للحاضرين يقول صبري: “إنه لشرف وفخر كبير لنا أن نرحب بكم في سهرتنا اليوم، بحفل الافتتاح والتسويق الرسمي لعلامة جيلي في الجزائر”، مضيفا: “هو الحدث الذي نعلن من خلاله عن بداية عهد جديد لنا في الجزائر، لا يتعلق بالاستيراد فقط وإنما أيضا بالتصنيع”.

وأكد المدير العام لـ”جيلي”، التزام الشركة بتعهداتها لتقديم أحسن الخدمات للجزائريين، سواء في السيارات أو في منتجات ما بعد البيع، وهذا بالتنسيق مع شريكها الصيني، وتتضمن سيارات “جيلي” المعروضة التجهيزات التكنولوجية المتطورة المدمجة، علاوة على جودة صناعة وتركيب السيارات، مع الرفاهية وتجهيزات الأمان ذات المستوى العالي.

مدير “جيلي”: “مصنع بشراكة صينية.. والسيارات جاهزة سنة 2026”

ويقول إبراهيمي: “تجسّد علامة “جيلي” الابتكار والجودة والتميّز، فمنذ بداياتها، التزمت بتقديم أعلى مستوى من التكنولوجيات المدمجة في سياراتها، لجميع زبائنها في جميع أنحاء العالم”، مضيفا: “لأننا في “جيلي” لم نعد نرى المركبات مجرد وسائل للنقل، لكن أيضا نمط حياة ومعيشة”.

واغتنم المدير العام لـ”جيلي” الفرصة ليتحدث عن الشريك الصيني الحاضر بالسهرة عبر ممثل مجموعة “جيلي” القابضة التي تحتل المرتبة الثامنة ‎في قائمة أفضل عشر مجموعات للسيارات ذات أعلى قيمة شاملة للعلامة التجارية، مشدّدا على أن هذا الأخير يؤكد التزامه بدعمهم، لأنه يعتبر مناخ الاستثمار بالجزائر واعد لعلامة “جيلي”، وعلى هذا الأساس، قرر الاستثمار في الجزائر بدءا من أواخر سنة 2024، عبر مصنع ضخم لصناعة السيارات، وذلك بتأسيس شركة جديدة بالشراكة مع “سوديفام الجزائر” ومجموعة “جيلي” القابضة، هذا الاستثمار سيكون عمليا في سنة 2026. ويتضمن المشروع، جلب مناولين لإنتاج قطع الغيار محليا بالشراكة الصينية – الجزائرية.

وواصل نفس المتحدث قائلا: “إطلاق علامة “جيلي” في الجزائر خطوة صغيرة في مسار طويل، تسمح بحلول مميزة خاصة في صناعة السيارات، يصاحبه جودة في خدمة ما بعد البيع”.

وتحصي شبكة “جيلي” للبيع إلى اليوم 31 موزعا معتمدا عبر ربوع الوطن، وفق معايير دفتر الشروط 22/383، الذي أقرته وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

ووجّه المتحدث امتنانه وتشكراته للسلطات العمومية التي قدّمت كل التسهيلات ولم تدخّر أي جهدا، حسبه، بتوفير المناخ الملائم لتنظيم سوق السيارات في الجزائر.

هذه الأسعار.. وهكذا سيكون التسليم

وستقوم شركة “جيلي” في الجزائر بتسويق نموذجين وهما سيارة Crossover GX3 Pro بسعر يبدأ من 1،970،000.00 دينار جزائري شامل الضريبة بثلاث صيغ، حيث أن طراز GX3 Pro عبارة عن سيارة دفع رباعي حضرية بأسعار معقولة توفر قيمة ممتازة مقابل المال، ويأتي GX3 Pro بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 102 حصان، وعلبة تروس يدوية بـ5 سرعات أو علبة تروس أوتوماتيكية CVT.

كما يتم تسويق سيارة COOLRAY SUV بسعر يبدأ من 3،362،000.00 دينار شامل الضريبة بأربع صيغ، تعتبر COOLRAY سيارة دفع رباعي أكبر وأكثر فخامة من سيارة GX3 Pro التي توفر أداء وميزات فائقة، استنادا إلى تقنية “فولفو”، تم تجهيز COOLRAY بمحرك بنزين.

وتخطط علامة “جيلي” لتسويق حوالي 39 ألف مركبة في الجزائر خاصة بحصّتها في السوق لسنة 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، اعتمادا على الطلب. علاوة على ذلك، فإن الطلبات المسبقة لبعض التشطيبات مفتوحة، ومن المتوقع تسليم الطلبات الأولى في الربع الأول من عام 2024، وسيعتمد عدد سيارات “جيلي” التي ستسوّق في الجزائر على عدة عوامل، من بينها طلب المستهلكين والإجراءات الحكومية المعمول بها.

من جهته، اعتبر المدير التجاري التنفيذي بـ”جيلي”، جازون ليو، أن الجزائر تمثل أحد أهم الأسواق الإستراتيجية للمجموعة الصينية، مشدّدا على أن الشركة ستعمل على تسويق الأصناف الأكثر طلبا في العالم في الجزائر.