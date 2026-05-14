 56 ألف إصابة سنوياً و6 مراكز جديدة.. الجزائر تعزز خطة مكافحة السرطان حتى 2035

كشفت وزارة الصحة أن الجزائر تسجل سنوياً ما بين 55 و56 ألف إصابة جديدة بالسرطان، بمعدل يتراوح بين 103 و150 حالة لكل 100 ألف نسمة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 70 ألف إصابة سنوياً بحلول عام 2030، في وقت تعمل فيه السلطات العمومية على توسيع الهياكل الصحية وتعزيز الرقمنة وتحسين التكفل بالمرضى ضمن استراتيجية وطنية تمتد آفاقها إلى سنة 2035.

وأكدت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة، الدكتورة لامية ياسف، خلال استضافتها في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى أن الدولة باشرت مشاريع جديدة لدعم علاج السرطان، من بينها إنجاز 6 مراكز متخصصة قيد الإنجاز في ولايات الأغواط والجلفة والمدية وبجاية ووهران وتيارت.

وأوضحت المتحدثة، أن الجزائر تتوفر حالياً على 39 مسرعاً خطياً في القطاع العام و14 مسرعاً في القطاع الخاص، مع العمل على رفع العدد للوصول إلى معدل مسرعين لكل مليون نسمة.

وأضافت أن اللجنة القطاعية التنسيقية للتكفل بالسرطان تعمل على توحيد بروتوكولات العلاج وتحسين الرعاية الصحية، إلى جانب تطوير خدمات العلاج الإشعاعي والكيميائي المجاني، وتعزيز التكوين والبحث العلمي، مع اعتماد الرقمنة عبر منصة صندوق السرطان والملف الإلكتروني للمريض.

وأرجعت اللجنة ارتفاع عدد الإصابات إلى عدة عوامل، أبرزها التدخين، وسوء التغذية، والتغير في النمط الغذائي، إضافة إلى الشيخوخة والعوامل الوراثية ونقص التشخيص المبكر في بعض الحالات.

كما أكدت الدكتورة ياسف أن الجزائر تعتمد برامج وطنية مجانية للكشف المبكر عن سرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم، تشمل الفحوصات السريرية والتصوير الطبي والتحاليل المتقدمة والمسح المنظم والمتابعة الرقمية.

وفي إطار تطوير تقنيات العلاج، كشفت المسؤولة عن إدخال أنظمة علاج إشعاعي حديثة، من بينها تقنية “Halcyon” التي تقلص مدة جلسات العلاج إلى دقائق معدودة، إضافة إلى اعتماد العلاج الإشعاعي الجزيئي باستخدام نظائر “اللوتيتيوم-177” وتقنيات التردد الحراري لعلاج الأورام بدقة أكبر.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى اعتماد مقاربة وطنية شاملة تقوم على الوقاية والكشف المبكر والعلاج الفعال، إلى جانب إنشاء مستشفى متخصص لعلاج السرطان في كل ولاية لتخفيف الضغط عن المراكز الكبرى وتحسين التكفل بالمرضى.