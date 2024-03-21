6 أنواع من أواني الطهي السامة عليك تجنبها

يدرك معظم الناس أهمية الأكل الصحي، ومع ذلك، لا يعلم الجميع أن أواني الطهي المستخدمة لا تقل أهمية عن الطعام نفسه، خاصة وأن معظمها سام وغير آمن.

حتى النظام الغذائي الأكثر صحة، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية إذا كانت أواني الطهي الخاصة بك ذات نوعية رديئة مثلما سيتم الإشارة إليه في هذا المقال.

ماهي أواني الطبخ غير الآمنة؟

الأواني غير اللاصقة

الجزء “غير اللاصق” من القدور والمقالي مثل التيفال، هو عبارة عن طبقة من البوليمرات الفلورية، والتي ثبت أنها تفرز حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) عند تسخينها، والذي يمكن أن يسبب السرطان، أويحدث خلل هرموني في الجسم.

الأواني البلاستكية

تحتوي الأواني البلاستيكية على البيسفينول أ، وهي مادة كيميائية يمكن أن تتسرب إلى الطعام، خاصة عند تعرضه للحرارة العالية أو الأطعمة الحمضية.

تسبب مادة البيسفينولفي اضطراب الغدد الصماء، ويرتبط ابتلاعها بمشاكل صحية، مثل فرط النشاط، ونقص الانتباه وأمراض القلب.

الأواني والمقالي النحاسية

نظرا لأن النحاس معدن ناعم، فإنه عادة ما يُغطى بالنيكل في القدور والمقالي، ومع ذلك، فإن هذا لا يمنعهما من الدخول إلى طعامك لأن كلا المعدنين يطلقان سموما معدنية عند تسخينهما.

الأواني التي تحتوي على الرصاص

يتم تصنيع أواني الطبخ المصنوعة من الزجاج والسيراميك والمينا باستخدام الرصاص.

ويستخدم الرصاص لإعطاء المنتج صلابة وتوحيد اللون، وقد يحتوي طلاء بعض أنواع السيراميك أيضا على الرصاص، ومن المهم أن تعلمي أن هذه الأواني ترشح السموم مباشرة إلى طعامك.

أواني الجرانيت

تغلف أواني الجرانيت بمادة رباعي فلورو الإيثيلين وهي مادة مضرة بالصحة، والحقيقة أن هذهالأواني ليست مصنوعة تماما من الجرانيت الخالص، وفي كلتا الحالتين ليست صحية للطهي.

الأواني المصنوعة من الألومنيوم

إذا كانت هناك أي أدوات طهي خطيرة، فمن المحتمل أنها مصنوعة من الألومنيوم، حيث كثرت التحذيرات لسنوات حول سمية الألومنيوم وارتباطه الزائد بمرض الزهايمر.

السبب الذي يمنعك من الطهي باستخدام أواني مصنوعة من الألومنيوم هو أن المعدن الذي يتسرب مباشرة إلى طعامك أثناء طهيه، وفقا لموقع losethebackpain.

ماهي الأواني الصحية؟

أواني الفولاذ المقاوم للصدأ (إينوكس)

أواني الفولاذ المقاوم للصدأ(اينوكس)، متينة وغير تفاعلية وسهلة التنظيف، فهي لا ترشح مواد كيميائية ضارة إلى طعامك وهي مناسبة لمختلف مهام الطهي.

أواني الستانلس ستيل

تعد الأكثر أمانا ضمن قائمة أواني الطهي، حيث تتميز بمتانتها وتحملها للخدوش، وعلى عكس بقية الأواني، لا تذوب مكونات صناعتها مع الطعام مما يؤدي للحفاظ على الطعام بجميع خصائصه المفيدة.

أواني الحديد الزهر

الحديد الزهر واحد من المعادن القوية المتينة التي تدوم طويلا وتستخدم في صناعة الأواني كونها آمنة لطهي الطعام، نظرا لأن كمية قليلة جدا من الحديد تتسرب أثناء طهي الطعام، وهو أمر طبيعي لا يشكل خطرا على الصحة.

الأواني الزجاجية

تم ترتيب هذه الأواني ضمن أفضل الأنواع الصحية، لأن عنصر الزجاج لا يتفاعل أبدا مع الطعام فيترك الطعام صحي كما كان، ولا يمتص أي عناصر غذائية مفيدة من الطعام.

الأواني الفخارية غير المطلية

تُصنع الأواني الفخارية من الطين والذي يُعرف ببطء سخونته وبالتالي يساعد في الحفاظ على رطوبة الطعام والاحتفاظ به سليما.

وبالطبع بما أنه يسخن ببطء، فإن طهي الطعام يستغرق وقتا طويلا، وهو أكبر عيب للأواني الفخارية لكنه آمن صحيا، بحسب موقع kntosa.

نصائح قبل شراء أواني الطبخ

قبل شراء أواني الطبخ، يجب مراعاة هذه الشروط:

التكلفة

اشتراء أواني رخيصة يعني أنك ستحصلين على نوعية رديئة ومضرة بالصحة، لذلك يجب اختيار أوانٍ ذات جودة عالية حتى وإن كانت مكلفة.

المادة

المادة هي كل شيء عندما يتعلق الأمر بأدوات الطهي، على سبيل المثال، ستكون أدوات الفولاذ المقاوم للصدأ أكثر متانة من المواد ذات الجودة الأقل مثل القصدير أو البلاستيك القابل لإعادة الاستخدام.

الجودة

الجودة لا تقتصر فقط على المواد المستخدمة لصنع أواني الطبخ، يتعلق الأمر أيضا بالشركة المصنعة ومدى جودة أدواتها وأدوات الطهي الخاصة بها.

الوظيفة أكثر من الجمالية

لا يجب التركيز على جمال الأواني ولونها وإهمال جودتها.

السلامة

السلامة هي بالطبع مصدر قلق كبير في المطبخ، هل يتمتع مقبض المقلاة بحماية ضد الحرارة؟

هل تحتوي سكاكين مطبخك على مقابض قوية لمنع الكسر أو الانزلاق؟، وفق ما نشره موقع eatwithme.