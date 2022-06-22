67 بالمائة نسبة النجاح الأولية في شهادة “البيام”

"التصحيح الثالث" للفصل في علامات العلوم والاجتماعيات

أفرز التصحيح الأول لامتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة، نتائج جيدة، إذ تم تسجيل نسبة نجاح بلغت 67 بالمائة عبر بعض مراكز التصحيح، في حين تقرر بصفة مبدئية اللجوء إلى التصحيح الثالث في مادتي العلوم الطبيعة والحياة والتاريخ والجغرافيا، بسبب الفارق في العلامات الذي تجاوز 6 بين التصحيحين رغم التعديلات التي طرأت على نموذج الإجابة.

قالت مصادر “الشروق”، أن التصحيح الأول لإجابات المترشحين في امتحان “البيام”، استغرق أربعة أيام، وأفرز نتائج بين المقبولة والجيدة، إذ تم تسجيل نسبة نجاح أولية ببعض مراكز التصحيح تراوحت بين 56 و62 و67 بالمائة، بالمقابل وقف رؤساء لجان التصحيح على تباين ملحوظ في علامات الممتحنين في مختلف المواد، إذ تم تسجيل علامات ممتازة في مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية، وتحصل أغلبهم على العلامة الكاملة 20 من 20، في حين تحصل مترشحون على علامات ضعيفة في مواد أخرى على غرار التاريخ والجغرافيا وعلوم الطبيعة والحياة والتي تراوحت بين 1 و4 من 20.

وبخصوص اختبار اللغة العربية، أكدت مصادرنا بأن التلاميذ تمكنوا من الحصول على نقاط ممتازة تراوحت بين 17 و18 من 20، بالمقابل تم تسجيل تفوق التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية، إذ تمكنوا من افتكاك علامات ممتازة تراوحت بين 17 و18 من 20، وتحصل أغلبهم على علامة تراوحت بين 13 و14 من 20، لأول مرة في تاريخ الامتحانات بعد ما ظلت المادة مسقطة لسنوات عديدة، في حين تم الوقوف على تراجع مادة اللغة الانجليزية، بتسجيل نتائج مقبولة بتحصل أغلب الممتحنين على علامات تراوحت بين 10 و11 من 20.

وأضافت مصادرنا بأن مراكز التصحيح شرعت في التصحيح الثاني الثلاثاء ويقترب من نهايته في بعض المواد، على اعتبار أنه يأخذ وقتا أقل من التصحيح الأول، فيما أشارت المصادر إلى أن لجان التصحيح ستلجأ إلى “التصحيح الثالث” في مادة علوم الطبيعة والحياة، بسبب فارق علامات المترشحين تجاوز 6 نقاط بين التصحيحين الأول والثاني، رغم أن المفتشية العامة للتربية عدلت في التصحيح النموذجي للمادة، إلا أن العلامات جاءت كارثية بسبب أن موضوع الامتحان قد ورد مشابها لامتحان 2017، كما سيتم إخضاع أوراق إجابات الممتحنين في التاريخ والجغرافيا للتصحيح الثالث، أين تم اكتشاف فارق في العلامات تجاوز 4 بين التصحيحين.

وفي سياق مغاير، تفتح اليوم الخميس، مراكز تصحيح امتحان شهادة البكالوريا، لالتحاق المؤطرين للعملية، فيما سيتم استقبال الكتاب لتكوينهم في 24 جوان، لينطلق التصحيح الفعلي في 28 منه ويستمر إلى 8 جويلية المقبل.