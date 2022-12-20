7 أسباب لبكاء الرضع.. تعرّف عليها

يواجه معظم الآباء صعوبة في تقبل بكاء الطفل في الليل لفترة طويلة، خاصة وأنه يبكي في أوقات متأخرة، يحتاج فيها والديه إلى الراحة والهدوء.

ورغم أن معظم الأطفال عادة يعبرون عن احتياجاتهم بالبكاء، لكنهم يستمرون فيه دون سبب، وهو ما يضع الأمهات في حيرة.

وتلج الكثيرات منهن إلى محركات البحث لاكتشاف أسباب بكاء أولادهن محاولات بذلك تهدئتهم.

ففي بعض الأحيان، لا يعني بكاء الطفل مجرد شعوره بالجوع أوالبلل، بل قد يتجاوز الأمر الى أسباب أخرى تختلف من طفل لآخر، ومن بين هذه الأسباب:

مشاكل الجهاز الهضمي

إن عدم إكتمال الجهاز الهضمي للطفل، يؤدي إلى عدم راحة الطفل وألم البطن والصراخ،الذي قد يستمر لأكثر من ثلاث ساعات.

وفي هذه الحالة ينصح الخبراء باستخدام بعض الأعشاب لطرد الغازات وهذا حسب موقع بليميل

تراكم الغازات

استنادا لموقع ويب طب ، فتعلم الطفل للطريقة الصحيحة للتنفس والرضاعة معا أمر صعب، وهوما يجعله يبتلع الهواء أثناء الرضاعة.

لذلك فالتجشؤ يساعد الطفل في التخلص من الهواء الذي يبتلعه خلال عملية الرضاعة، خاصة إذا كانت صناعية.

نوعية طعام الأم

اذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فاعلمي أن كل ما تأكلينه ينتقل إليه.

فإذا كان طعامك يحتوي على الغلوتين والبيض ومنتجات الألبان، قد يصعب على طفلك هضمه، كما أشار اليه موقع healthline.

الكوابيس

قد يكون بكاء الرضيع أثناء النوم علامة على أنه يعاني من كابوس أو”الذعر الليلي”، والذي نادرا يحدث عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاما.

وتزداد احتماليته إذا كان الطفل مريضا أو محروما من النوم، وهو الشيء الذي أكدته الدراسة المنشورة في موقع medical news today.

طريقة النوم

وحسب موقع “سوبر ماما”، فإن الاستلقاء في نفس الوضع لفترة طويلة، يجعل الطفل يشعر بعدم الراحة، لذلك فمن المهم تغيير وضعيته من فترة الى أخرى.

كما أن أفضل وضعية لنوم الأطفال حديثي الولادة هي النوم على الظهر مع إمالة رأسه إلى الجانب، إذ تسمح للطفل التنفس بشكل سليم.

قلة النوم

يصاب الأطفال بالإرهاق الشديد إذا ظلوا مستيقظين لفترة طويلة أو إذا كانوا مفرطين في الحركة.

ويمكن التنبؤ بذلك من خلال كثرة تثاؤب الطفل أو لمس وجهه أو شد آذانه، وهو الشيء الذي أكده موقع healthline.

انسداد الأنف

ويزداد سوءًا بسبب البرد الذي يمكن أن يصيب الطفل مثل البلغم الذي يسبب احتقان الأغشية المخاطية.