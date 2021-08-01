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من بينها إنشاء "صندوق للزواج"

7 حلول عملية لمحاصرة العنوسة

سمية سعادة
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7 حلول عملية لمحاصرة العنوسة

لا تزال العنوسة في المجتمع الجزائري تسجل أعلى الأرقام التي تكفي لتأسيس دولة داخل الدولة!.

ففي العام الماضي، استقر عدد العوانس على رقم 12 مليون بعد أن ظل رقم 11 مليون مسيطرا لسنوات طويلة وكأنه تم تجميد هاته الملايين في ثلاجة كبيرة حتى لا تتاح لها فرصة زواج واحدة.

ورغم أن هذه الأرقام لم تخضع لدراسة ميدانية، ولم تصدر من مراكز بحث متخصصة تراعي الدقة والموضوعية، الأمر الذي يجعلها عرضة للارتفاع والانخفاض لدى العديد من الجهات التي تباشر هذا الموضوع، إلا أنه علينا أن نعترف أن أعداد النساء اللواتي أدركهن سن الزواج وهن في بيوت أهاليهن كبير جدا، وهو في ارتفاع مضطرد بسبب عوامل كثيرة ما يهدد تماسك المجتمع، وينذر بتفشي أمراض اجتماعية خطيرة.

من هنا أصبح لزاما التفكير في إيجاد حلول سريعة لهذه الظاهرة، حيث يقترح خبراء الأسرة وعلماء الدين ما يلي:

تخفيض المهور

لطالما كانت المهور الكبيرة سببا في عزوف الشباب عن الزواج، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع دخل الأفراد، فكيف ننتظر من الشباب أن يقبل على الزواج وهو يعلم أنه عليه أن يوفر نحو 100 مليون؟!

ولذلك وجب تخفيض المهور أو تسقيفها وعدم المغالاة في الطلبات التي تخص العروس حتى يتشجع الرجال على الارتباط.

تجاوز الشروط الشكلية

تمضي الكثير من الفتيات سنوات طويلة في انتظار فارس الأحلام الذي رسمت له صورة معينة في مخيلتها، يمضي العمر ويتعثر فارس الأحلام في الوصول إلى بيت المعنية لأنه في الأصل غير موجود بتلك المواصفات التي لا تجتمع في شخص واحد.

من المهم أن تحافظ الفتاة على الشروط الضرورية التي تجعلها في أمان مع زوج محب، ومتحمل للمسؤولية، وقادر على توفير الحماية اللازمة لها.

وإذا غابت الشروط الثانوية فمن الحكمة عدم التركيز عليها لأنها تكون سببا في انقضاء العمر دون زواج.

يكفي أن تلتزم المرأة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)لتعرف الاتجاه الصحيح.

عدم جعل الدراسة عائقا

تحرص الكثير من الجزائريات على إكمال دراستهن العليا قبل التفكير في الزواج، وقد يمضي قطار العمر دون أن تحظى هذه المرأة بالزوج الذي يناسب مستواها العلمي، فتضطر إلى أن تتخلى عن فكرة الزواج.

من المهم أن تقتنع المرأة المثقفة أن الزواج والعلم لا يتعارضان، ويمكن أن تمضي في مشروع الزواج مع شخص تتفق معه على الخطوط العريضة لهذا الارتباط.

تنظيم الأعراس الجماعية

يعتبر تنظيم حفلات الزواج الجماعي لفائدة الأشخاص محدودي الدخل سبيلا لمشكلة تأخر سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة وتشجيعا لغيرهم ممن لا يمتلكون الإمكانيات الكافية لإنشاء أسرة.

إنشاء مكاتب وجمعيات للزواج

إنشاء مكاتب وجمعيات للتوفيق بين رأسين في الحلال تكون تحت إشراف رجال دين، وخبراء في الشؤون الأسرية، أصبح ضرورة ملحة في ظل ارتفاع معدلات العنوسة في مجتمعنا.

إنشاء “صندوق الزواج”

من الواجب التفكير بشكل عاجل في إنشاء ” صندوق الزواج” على غرار ما يتم العمل به في بعض دول الخليج، حيث يتم تقوم الدولة والأفراد بدعم هذا الصندوق بشكل مستمر، ليستفيد منه الأشخاص الذين لا يملكون مصادر مادية تجعلهم قادرين على الإنفاق على بيوتهم.

جسر بين ولي المرأة والرجل

أن يتم التعرف على الفتيات اللاتي في سن الزواج – عن طريق أولياء أمورهن – وما هي الرغبات المطلوب تحققها في الزوج، ويكون المسؤول عن هذا ممن يوثق بدينه وعلمه، يتولى الأمر بالسرية التامة لهذه المعلومات، وهذا الرجل لعله يكون إمام المسجد الجامع في هذا الحي مثلا، أو غيره ممن عُرفَ عنه الغيرةُ على دينِ الله وحبُه للخير والصلاح، وممن له فراسة في وجوه الرجال، ليعرف من اللقاء الأول الرجل الجاد، من الرجل الهازل المتلاعب ونحو ذلك من المقاصد ويكون له مقر على شكل مكتب «زواج»، فيكون الوسيط بين الخاطب وولي المخطوبة.

فتح المجال أمام خطبة الرجال

هناك من يقول إن القضاء على مشكلة العنوسة سوف يتم عندما نفتح المجال أمام الفتيات من أجل القيام بالخطبة، وقد فعلت السيدة خديجة ذلك الأمر بالفعل عندما خطبت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا يجب أن يمر الأمر بعدة ضوابط تحكمه كيلا يكون خارجا عن مساحة الحياء التي يجب أن تتمتع بها الفتاة.

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التعليقات
11
  • TCDV

    "فتح المجال أمام خطبة الرجال" . هذا الامر فيه ضوابط. الولي هو الذي يعرض ابنته عل الرجل الصالح. لا تفتحوا باب فتنة في مجتمع منحل.

    0
  • MelFou

    و الله ان مشكلة العنوسة في بادنا اعمق مما سردتموه واني ارى ان الفساد و الانحلال الخلقي الدي اصبح سائدا في مجتمعنا هو السبب الرئيسي في المر كلخ

    0
  • ahmed

    هذو كامل كاينين ياو الخدمة هي الصح بدون عمل لا وجود للاستقرار معا روحو مقدرش عيش ايزيد عايلة باش اعيش كيما الك.....

    0
  • محمد الجيلالي

    انك تغطي الشمس بالغربال ان اهم سبب لانتشار العنوسة هو محاربة تعدد النساء والتضييق عليه

    0
  • خليفة

    مشكلة تفاقم ظاهرة العنوسة في البلاد تتجاوز قضية غلاء المهور و متابعة الفتاة لدراستها الجامعية ،المشكل يكمن اليوم في تفشي ظاهرة البطالة بين الشباب نتيجة لاستمرارية الازمة الاقتصادية عندنا ،و بالتالي فالشاب الذي لا يتوفر على سكن او عمل ،كيف يمكنه ان يتقدم للزواج؟

    0
  • merghenis

    الحل الأخير : "فتح المجال أمام خطبة الرجال" - هذا ليس حلا و ييجب أن يستحي الإنسان أن يذكره و النساء لسن في مستوى السيدة خديجة ـ رضي الله عنها ـ.عند ما تتوفر الإرادة في تحقيق هذا المراد فهناك مئة طريق وطريق أمام كل واحد.

    1
  • كلمة حق،

    عندما نعرف السبب نعرف الحل. السبب غالبا هم الاولياء الذين ينظرون الى بنتهم انها مازالت صغيرة حتى اذا بلغت 17 و 18 سنة و يتركونها تتبع اهوائها و هي لا تتدرك الكثير من الامور. الدراسة.. العمل. سنة بعد سنة تجد نفسها كبرت. على الاولياء ان ينصحوا بناتهم ان الزواج امر مهم و له فترة معينة فلا يجب تاخيره. يجب التعامل جيدا مع الخاطب اذا كان ذو خلق و دين فلا يجب تضيع الفرص بسبب حجج واهية مثل الدراسة و العمل. كما لا يجب التغاضي عن تعدد الزوجات. لنفترض ان كل رجل جزائري تزوج امراة فستبقى العديد من النساء بغير زواج. فعدد النساء يفوق بكثير عدد الرجال حسب الكثير من الاحصائيات. فيجب العمل على محو تلك النظرة السلبية و القاتمة لفكرة التعدد.

    1
  • عياش

    ...التعدد.......انها الغريزة الحيوانية في(الرجل)...وفي حالة (النقص)في النساء....وتزايد الرجال..........هل يطالبون بالتعدد أيضا..؟

    -4
  • ابونواس

    لاأدري لما تضخيم القضية....وهل ستقوم القيامة لو أن البلد كله عوانس..........وهل العنوسة خطيرة الى هذا الحد....

    -5
  • عدلان

    التعدد يا اخي

    2
  • أبو هاني

    ولم تذكري أهم شرط في ذلك وهو تعدد الزوجات فهذه الخطوة من أهم الحلول لمشكل العنوسة وبما أنك امرأة فقد تغاضيت عن هذا الحل رغم أنه في المرتبة الأولى من حيث الحلول

    6

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