 7 خطوط جديدة للجوية الجزائرية في 2024

موازاة مع العمل على إنشاء مركز لنقل البضائع

كشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، عن إطلاق سبعة خطوط جديدة بحلول الثلاثي الرابع من سنة 2024، لاسيما نحو إفريقيا مع مطارات ليبروفيل (الغابون) وأبوجا (نيجيريا) ونجامينا (تشاد)، إضافة إلى فتح خطين نحو كل من مطار غاتويك (لندن) ونحو نيويورك والتي هي قيد الدراسة.

كما تسعى إدارة الشركة من جانب آخر، إلى تطوير محور الجزائر العاصمة (مسافرين) عبر تقييم ما تم إنجازه إلى غاية الآن، من خلال معالجة النقائص المسجلة وإدخال التحسينات اللازمة من أجل تحسين نتائج هذا المحور بشكل أكبر.

وبالموازاة مع ذلك، فإن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستعمل في سنة 2024 على إنشاء مركز لنقل البضائع.

وفي معرض تطرقه لبرنامج الشركة لصيف 2024، الثلاثاء أمام لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، أشار المسؤول إلى عرض بحوالي 1.2 مليون مقعد بالنسبة لفرنسا، حيث تم حجز 5 % منها حتى اليوم، مضيفا أن 34 % من بين 23.353 تذكرة مقترحة لكندا (مونتريال) قد تم حجزها.

وتابع بن سليمان يقول، إن الخطوط الجوية الجزائرية قد برمجت 516 رحلة أسبوعيا، على شبكتها الدولية أي ما يوازي حوالي 165.252 مقعد أسبوعيا، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 22 % من القدرة الإضافية مقارنة بسنة 2023.

ومن أجل تلبية الطلب المتزايد خلال الصيف وموسم الحج والعمرة، فان الشركة الوطنية قد استأجرت ثلاث طائرات من الحجم الكبير، وتعتزم استئجار ثلاث طائرات أخرى متوسطة الحجم والتي لم يتم إمضاء عقودها بعد.

أما فيما يخص تعويض التذاكر غير المستعملة خلال فترة وباء “كورونا”، فقد أكد مسؤول الشركة أن 213.952 تذكرة قد تمت معالجتها بقيمة 2.54 مليار دج، في حين تم تسجيل 6359 طلب وهي “بصدد الدراسة”.