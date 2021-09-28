7 معايير لاختيار هاتفك الذكي الأنسب

كثير من الناس يرغبون في معرفة الأسس اللازمة لاختيار الهاتف الذكي المناسب، وقد زادت الحاجة لذلك بشكل كبير مؤخرًا، حيث زادت أنواع الهواتف وتنوعت مواصفاتها، لدرجة أنه عند شرائنا لهاتف نكون متحيرين بين إصدارات كثيرة لنفس الشركة وفي نفس الفئة السعرية أحيانًا!

هناك معايير ينبغي أن تبني عليها أولوياتك لشراء هاتفك الذكي، يمكن تلخيصها في الآتي:

1- الشاشة:

لعل أبرز النقاط التي تحدد عليها رأيك في هاتف معين هي الشاشة، وذلك لأن الشاشة هي التي تعرض المحتوى الذي يعمل على الهاتف، وبدونها لا تستطيع أن تقوم بالمهام على الجهاز ولا أن تشاهد شيئًا، كما أن الشاشة في كثير من الأحيان تكلف صيانتها نصف ثمن الجهاز مما يدل على أهميتها البالغة.

عند اختيار الشاشة يجب أن تنظر إلى نوعها، وللشاشة ثلاثة أنواع في الهواتف الذكية حاليًا، أول نوع هو شاشة OLED وهي أغلى وأفضل نوع من الشاشات لمن يرغب في الحصول على ألوانٍ مشبعةٍ وسطوعٍ عالٍ، وثاني نوع هو IPS LCD أو LCD هذا النوع يعطي ألوانًا واقعية وأرخص من النوع الأول وعمره الافتراضي أعلى، وثالث نوع هو TFT وهو يعتبر أحد أنواع شاشات IPS وهو النوع الأقل جودة في الألوان والجودة.

حجم الشاشة أيضًا مهم فنحن ننصح بألا يقل حجمها عن 6.5 بوصة، ويجب أن تنظر أيضًا إلى دقة الشاشة فمثلًا الجودة الوسطى والتي ننصح بها على الأقل 1080Px1920P أي FHD، ويجب كذلك أن تنظر إلى معدل التحديث وننصح بمعدل 90Hz على الأقل، كذلك معدل حساسية اللمس يكون جيدًا بدءًا من 180Hz، ويجب أيضًا أن تهتم بمستوى الإضاءة وننصح بمستوى إضاءة 600-Nit.

2- الكاميرا:

الكاميرا بمثابة عين الجهاز فبدونها لا يرى الهاتف وذلك في حالة التصوير بالطبع، وفي كثير من الأحيان ينخدع بعض الناس بالكاميرا اعتمادًا على نقطة معينة ويتركون ما عداها، عند تقديرك لجودة الكاميرا لا تنظر إلى عدد الميجابكسل فقط، فذلك مجرد عامل من بين عوامل كثيرة، فيجب أن تنظر إلى فتحة العدسة التي كلما يقل عددها كان معناها فتحة أكبر فمثلًا فتحة F/1.7 أكبر من F/1.9، تفيد فتحة العدسة في استقبال ضوء أكثر مما يساعد المستشعر على التقاط صور أفضل.

3- الشحن والبطارية:

الشحن: كثير من الناس لا يتذكرون شحن هاتفهم وفجأة يحتاجون للخروج، لذلك إن كانت سرعة الشحن بطيئة سيكون الهاتف سببًا لسوء يومك، وتُقدر سرعة الشحن بحاصل ضرب فرق الجهد الذي يقاس بالڤولت V وشدة التيار الذي يقاس بالأمبير A وحاصل ضربهما قوة الشحن التي تقاس بالواط W، كلما زاد أي من فرق الجهد وشدة التيار وقوة الشحن كان ذلك أفضل، ويُفضل ألا تقل قوة الشاحن عن 15W، ويُفضل دعم الهاتف الرائد للشحن اللاسلكي والمعاكس، وأفضل الشركات في سرعة الشحن هم Oppo وVivo وOneplus وRealme وXiaomi.

البطارية: لا تقل أهمية عن الشاحن فهي مخزون الطاقة وهو مصدر الطاقة، تقاس البطاريات في الهواتف بالميللي أمبير MAh وكلما زاد الرقم كانت البطارية أفضل، ويُفضل ألا يقل حجمها عمومًا عن 3500mAh.

4- الذاكرة:

ذاكرة التخزين: تلك التي تخزن عليها بيانات هاتفك مثل صورك وتطبيقاتك وملفاتك الأخرى، يُفضل أن لا يقل حجمها عن 64GB للهواتف المتوسطة و128GB للهواتف الرائدة، للذاكرة أنواع وأحدثها UFS 3.1، وSamsung هي من ابتكرت تلك الذواكر للهواتف الذكية، ويُنصح بألا يقل إصدارها عن UFS 2.0 للفئة الاقتصادية وأوائل الفئة المتوسطة، وألا يقل عن UFS 2.1 للهواتف المتوسطة، وألا يقل عن UFS 3.0 للفئة الرائدة.

ذاكرة الوصول العشوائي RAM: تلك التي تخزن التطبيقات المفتوحة على الجهاز في نفس الوقت بدون أن تضطر إلى فتح التطبيق مجددًا وهو مفتوح في الخلفية، ويُفضل ألا يقل حجمها حاليًا عن 4GB للهواتف المتوسطة و8GB للفئة الرائدة، أحدث نوع في الهواتف الذكية هو LPDDR5، وتعد Samsung وSK Hynix أكبر موردي الرامات في العالم، يُفضل ألا يقل نوع الرامات عن LPDDR3 للفئة الاقتصادية وLPDDR4 للفئة المتوسطة وLPDDR5 للفئة الرائدة.

5- الشبكة والاتصالات:

الشبكة هي أهم جزء في الهاتف بشكل أساسي، فكيف يكون الهاتف هاتفًا بدون شبكة لإرسال واستقبال الإشارات الرقمية للاتصال بالإنترنت المتجول وعمل مكالمات صوتية ومرئية وإرسال رسائل نصية؟! الشبكة تعتمد على المعالج وعلى موصلات الشبكة Antennas الممتدة على جسم الجهاز، وتدعم كل الهواتف الذكية حاليًا شبكات 4G على الأقل، ويُنصح بدعم شبكات 5G عند شراء هاتف في الفئة الرائدة والمتوسط العليا.

كما يُفضل ألا يقل إصدار الوايفاي عن Wi-Fi 5، وألا يقل إصدار البلوتوث عن Bluetooth 5.0، ويُفضل دعم NFC أي اتصال الحقل القريب.

6- الحماية:

من الضروري أن يكون الهاتف مضادًا أو مقاومًا للمياه والغبار بمعيار معين، وتلك تعتمد على جودة ربط مكونات الجهاز ببعضها خصوصًا من الخارج، بالإضافة إلى طبقات البلاستيك تحت ظهر الجهاز وخلف عدسات الكاميرا وعند درج الشريحة، آخر إصدار في مقاومة المياه والغبار هو IP68 الذي يتحمل مقاومة المياه حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، ومن أفضل شركات الهواتف الرائدة في الحماية والمقاومة: Samsung وXiaomi وSony وApple وOneplus.

7- نظام التشغيل والدعم والانتشار:

نظام التشغيل: مهم للغاية عند اختيار الهاتف الذي تود شراءه، وأفضل نظامي تشغيل للهواتف حاليا هما Android وIOS من حيث الدعم والانتشار.

الانتشار: يجب أن يحتوي نظام التشغيل على تطبيقات كثيرة واهتمام كافٍ من المطورين، كما يجب أن توجد قاعدة مستخدمين كبيرة تشجع المطورين وشركات أنظمة التشغيل على تطوير التطبيقات ودعمها، فقد فشل نظام تشغيل Windows على الهواتف بسبب قلة انتشار النظام بين الناس وبالتالي عزف المطورون عن تطوير تطبيقات تعمل عليه، وأفضل شركات في ذلك هي Google وApple وMicrosoft.

هذه كل العوامل التي تهم المستخدم العادي ولا يشترط تحققها جميعًا في هاتف واحد ولكن يجب أن توازن بين أولوياتك لتحصل على بعض المميزات على حساب عدم وجود مميزات أخرى، حتى هواتف الفئة الرائدة يستحيل أن تكون الأفضل في كل شيء عن منافسيها وإلا لما كانت هناك منافسة أصلًا.