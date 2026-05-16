“77.7”… الجزائر تطلق برنامجا لمحو الأمية الرقمية

بهدف تزويد المواطنين بالكفاءات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات العصر

أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم السبت، 16 ماي، عن إطلاق البرنامج الوطني للتمكين الرقمي “77.7”، وهو مبادرة وطنية تحمل شعار “من سن 7 إلى 77 – مسار وطني نحو المهارات الرقمية”.

ووفقا لمتا أفادت به الوزارة في بيان، يهدف البرنامج إلى “تأهيل المواطنين الجزائريين في مختلف الفئات العمرية وتزويدهم بالكفاءات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات العصر ودعم مسيرة التحول الرقمي الوطني.”

وهو برنامج شامل يستهدف سبع فئات عمرية متمايزة من خلال سبعة مسارات تعليمية مصممة بعناية لتلائم احتياجات كل مرحلة.

ويبدأ البرنامج “بمسار ‘مستكشفو التقنية’ للأطفال بين 7 و10 سنوات، مروراً بمسارات ‘طبقات التقنية’ و’المبتكرون’ و’التقنية الاحترافية’ للشباب والطلاب، وصولاً إلى مسارات ‘التقنية للنمو’ و’التمكين الرقمي’ و’كبار التقنية’ التي تستهدف البالغين وكبار السن حتى سن السابعة والسبعين. تتميز المناهج بكونها معيارية ومتكيفة مع كل فئة عمرية، وتتدرج تدريجياً من مستوى الاكتشاف وصولاً إلى مستوى التمكّن الكامل.”

كما يدمج كذلك الأمن السيبراني بالبرنامج “بوصفه ركيزةً إلزامية في جميع المسارات السبعة دون استثناء، شاملاً التصدي للتصيد الاحتيالي والنصب والمعلومات المضللة وحماية البيانات الشخصية، مما يجعل منه برنامجاً رائداً في تحصين المجتمع الجزائري رقمياً على كافة المستويات.”

وسيعتمد البرنامج على نموذج هجين يجمع بين التعلم الحضوري والتعلم عن بُعد. وتُشكّل سبعة مراكز للمهارات موزعة على ولايات الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وسطيف والشلف وسعيدة وأدرار العمود الفقري للتكوين الميداني، بطاقة استيعابية تصل إلى ألف متدرب لكل مركز سنوياً.

وأفادت الوزارة انها تتطلع في السنة الأولى من التشغيل إلى تأهيل ما بين 25,000 و30,000 مواطن سنوياً، وتنظيم ما بين 550 و850 ورشة عمل وجلسة تدريبية، مع ضمان حصول 100% من المشاركين على تكوين في مجال الأمن السيبراني.

وأفادت الوزارة انه سيتم نشر المزيد من التفاصيل المتعلقة بكيفية التسجيل للاستفادة من هذا البرنامج الوطني للتمكين الرقمي “77.7” خلال الأيام المقبلة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.