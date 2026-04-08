8 ملاحظات على شعبة اللحوم والمواشي.. وتقرير لرئيس الجمهورية

ضمن نتائج بعثة استعلاماتية برلمانية مؤقتة لولايات رعوية:

مطالب بتسهيلات إدارية وتوفير الأعلاف وتعزيز التأطير البيطري

جدو لـ”الشروق”: اللجنة في زيارة ميدانية حاليا لولايتي سطيف وتبسة

رصدت البعثة الاستعلاماتية المؤقتة للمجلس الشعبي الوطني ثماني ملاحظات في شعبة اللحوم الحمراء وتربية المواشي، قبيل أسابيع من عيد الأضحى، حيث تصدّرت مسألة الأعلاف قائمة الانشغالات المطروحة، في ظل محدودية كميات الشعير المدعم وبعض الصعوبات المسجلة في إجراءات توزيعه بالولايات الرعوية، وهو ما انعكس على تكاليف الإنتاج لدى الموالين.

وتأتي هذه المعاينة في إطار حرص السلطات العمومية على تشخيص دقيق للوضع الميداني، تمهيدا لاتخاذ التدابير الكفيلة بدعم الشعبة وتعزيز استقرار السوق وضمان وفرة الأضاحي للمواطنين في أفضل الظروف.

كما سجلت اللجنة تراجعا لأعداد رؤوس الماشية في بعض الولايات، في سياق تأثر النشاط الرعوي بعوامل مناخية متقلبة وتقلص المساحات الرعوية، نتيجة بعض التحولات العمرانية والممارسات الفلاحية، إضافة إلى محدودية نقاط المياه والآبار الرعوية في بعض المناطق، وهو ما يستدعي تعزيز البرامج الموجهة لدعم استقرار المربين.

وأبرزت الزيارات الحاجة إلى مزيد من تنظيم الشعبة وتطوير آليات ضبط السوق، بما يحدّ من الممارسات غير المنظمة ويساهم في استقرار الأسعار وضمان توازن العرض والطلب.

أما على المستوى التقني والصحي، فقد وقفت اللجنة على جملة من التحديات، لاسيما ما تعلق بضرورة تعزيز التأطير البيطري، خاصة بالمناطق النائية، وتدعيم الهياكل الجهوية المتخصصة في تشخيص الأمراض الحيوانية، إلى جانب تحسين وتيرة توفير اللقاحات بشكل منتظم، بما يدعم حماية الثروة الحيوانية ويرفع من جاهزية القطاع لمواجهة المخاطر الصحية.

وبناء على هذه المعاينات، تعتزم البعثة رفع تقرير مفصل إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، يتضمن جملة من التوصيات العملية، من بينها مراجعة آليات دعم الأعلاف، وتشجيع دور التعاونيات في تموين السوق، إلى جانب تعزيز حماية المساحات السهبية وتطوير البنية التحتية المائية، مع اقتراح إنشاء مرصد وطني للصحة الحيوانية، في إطار مقاربة شاملة ترمي إلى دعم استقرار الشعبة وضمان وفرة اللحوم للمواطنين في ظروف ملائمة.

وكانت البعثة الاستعلامية المؤقتة للمجلس الشعبي الوطني قد باشرت إعداد تقارير حول برنامج زيارتها لـ8 ولايات، في إطار تحديد أسباب غلاء أسعار اللحوم الحمراء ونقص عدد الخرفان ورؤوس الأبقار والذي أدى إلى استيراد الخرفان للسنة الثانية على التوالي بمناسبة عيد الأضحى لضمان توفير الأضاحي بأسعار معقولة للمواطنين، حيث سيتم رفع تقرير لرئيسي الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني.

وفي هذا الصدد، قال النائب رابح جدو لـ”الشروق”، إن اللجنة تباشر منذ الثلاثاء زيارة ميدانية لسطيف وتبسة، بعدما شملت الزيارات خلال الأسابيع الماضية 6 ولايات وهي الجلفة، البيض، النعامة، أولاد جلال، وادي سوف، تمنراست، وتم الوقوف على أسباب ندرة اللحوم الحمراء المحلية وارتفاع سعرها ونقص عدد رؤوس الماشية التي يتم جردها حاليا، وسيتم رفع تقرير مفصل لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤكدا أن نتائج الزيارة لن تحل الأزمة قبل عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه أسابيع فقط، لكنها ستكون عميقة وجوهرية لتنظيم هذه الشعبة.

وقامت خلال الـ48 ساعة الأخيرة البعثة الاستعلامية المؤقتة للمجلس الشعبي الوطني، المكلفة بمعاينة واقع شعبة اللحوم الحمراء وتربية المواشي، المتواجدة حاليا بولاية تبسة، بزيارة عمل ميداني لولاية سطيف، تضمنت لقاء موسعا ضمّ الموالين والمربين والمهنيين.

وخلال الجلسة، طرح الموالون والمربون جملة من الانشغالات التي تعرقل استمرارية نشاطهم المهني في مجال تربية المواشي وتوفير اللحوم الحمراء، على رأسها أزمة الأعلاف، حيث شدد المتدخلون على ضرورة مراجعة نظام توزيع الشعير المدعم، مطالبين برفع الحصص وتسهيل إجراءات الاقتناء، مع فتح المجال لاستيراد الأعلاف من طرف التعاونيات لكسر الاحتكار وتقليل التكاليف، كما دعا المربون إلى ضرورة حماية المحميات السهبية من التوسع العمراني والحرث العشوائي، وتكثيف برامج حفر الآبار الرعوية وتوفير نقاط المياه في المناطق النائية لضمان استقرار القطعان.

أما فيما يتعلق بالجانب الصحي، ركز المهنيون على العجز المسجل في التأطير البيطري ببعض المناطق، مطالبين بإنشاء مخابر جهوية متخصصة لتشخيص الأمراض المعدية وتوفير اللقاحات بصفة منتظمة، كما تم اقتراح إنشاء مرصد وطني للصحة الحيوانية كآلية استباقية لمواجهة الأزمات الصحية التي قد تهدد الثروة الحيوانية.

من جانبهم، أكد أعضاء البعثة الاستعلامية أن كل الانشغالات التي تم رصدها خلال هذا اللقاء سيتم صياغتها في تقرير مفصل ودقيق، بعد تشخيص سلسلة الزيارات الميدانية التي قادت البعثة الاستعلامية المؤقتة إلى عدة ولايات رعوية، تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

وأشار أعضاء الوفد إلى أن هذا التقرير سيتضمن مقترحات وحلول عملية تُرفع إلى السلطات المعنية للنظر فيها واتخاذ قرارات تخدم الموال وتحمي المستهلك من تذبذب أسعار اللحوم.