80 اتفاقية شراكة واستثمار وتصدير في ختام “الجزائر إنفست إكسبو”

اختُتمت فعاليات الطبعة الثامنة من الصالون الدولي للاستثمار في الصناعة والبناء والطاقة واللوجستيك والتصدير “الجزائر إنفست إكسبو” في وهران بإبرام 80 اتفاقية شراكة مبدئية في مجالات الاستثمار والتصدير، إلى جانب توقيع اتفاقيات تصدير مباشر ومشاريع لإنجاز وحدات إنتاج صناعية داخل وخارج البلاد، بما يعزز توجه المؤسسات الوطنية نحو الأسواق الإفريقية.

وأوضح محافظ الصالون، أحمد حنيش، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الاتفاقيات أبرمت بين متعاملين وطنيين من القطاعين العمومي والخاص ونظرائهم الأجانب، وشملت عدة فروع، لاسيما تصدير مواد البناء والأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية والخدمات نحو دول إفريقية.

وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقيتي تصدير مباشرتين تخصان مواد البناء والخشب ومشتقاته نحو تونس وموريتانيا، إلى جانب اتفاقيات استثمار لإنجاز مصانع ووحدات إنتاج في مجالات صناعية مختلفة، خاصة مواد البناء والأجهزة الكهرومنزلية، في عدد من الدول الإفريقية، من بينها غينيا وزيمبابوي وناميبيا.

وشهدت التظاهرة مشاركة واسعة لرجال أعمال من غينيا والسنغال وموريتانيا وباكستان، مختصين في مجال الاستيراد، بهدف إقامة شراكات تجارية مع المؤسسات الوطنية وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات الجزائرية، كما سجلت زيارة نحو 30 مسؤولا للعلاقات التجارية يمثلون 30 سفارة معتمدة بالجزائر من إفريقيا وآسيا وأوروبا، للاطلاع على فرص الاستثمار المباشر وتعزيز تصدير المنتج الوطني.

وسجل الصالون حضورا لافتا للمهنيين، حيث تجاوز عدد الزوار 15 ألف زائر من مختلف ولايات الوطن، إلى جانب رجال أعمال وممثلي بعثات دبلوماسية، فضلا عن إقبال معتبر من الطلبة وحاملي المشاريع الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة في عدة مجالات.

وشاركت في هذه الطبعة 153 مؤسسة عارضة وطنية وأجنبية، من بينها نحو 130 شركة وطنية تمثل أكثر من 80 بالمائة من إجمالي المشاركين، إلى جانب شركات أجنبية وفروع لشركات دولية تنشط في الجزائر، لا سيما من الصين وإيطاليا وتركيا والهند.

وتخللت الصالون سلسلة من الندوات والنقاشات التي تناولت محاور متعددة، أبرزها الطاقات المتجددة، وتطوير الصناعة عبر التوريد، واللوجستيك ودعم المصدرين، والصناعة المستدامة وتقليص الانبعاثات الكربونية، والإدارة الذكية للطلب على الطاقة، إضافة إلى الشراكات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتصدير.

وفي إطار تشجيع المبادرات المبتكرة، تم تكريم خمس مؤسسات عمومية وخاصة ضمن مسابقة لأحسن المشاريع ذات الأثر الإيجابي في مجالات الاقتصاد والبيئة والتنمية المستدامة والابتكار والتصدير.

ونُظمت هذه التظاهرة الاقتصادية على مدار أربعة أيام بمبادرة من وكالة “سانفلاور للاتصال” وتحت رعاية وزارة الصناعة، بالتوازي مع المعرض الإفريقي للبناء والبنى التحتية والتكنولوجيا تحت شعار “الابتكار والتكنولوجيا والبناء من أجل إفريقيا الغد”، بمشاركة مؤسسات ومتعاملين من الجزائر ودول إفريقية مختصين في مجالات البناء والأشغال العمومية والبنى التحتية والتخطيط الحضري.