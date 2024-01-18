9 أشياء يمكنك أخذها من الفنادق و7 تفرض عليك الغرامة

يعتقد بعض نزلاء الفنادق أنه بإمكانهم أخذ بعض محتويات الغرفة عند المغادرة، في حين أن أشياء صغيرة فقط يُسمح بالاستفادة منها كهدايا أو تذكارات.

ومن المعروف أن كل الفنادق تحتفظ لنفسها بحق تسليط رسوم إضافية على الفاتورة على كل الممتلكاتالتي تم الاستيلاء عليها عن جهل أو عن قصد.

في حين قد يتعرض الزبون للمساءلة القانونية ويُدرج اسمه ضمن القائمة السوداء، بحيث يُمنع من دخول الفندق مرة أخرى.

وفيما يلي قائمة تشمل الأشياء المسموح بأخذها عند المغادرة، وأشياء لا يسمح بها، وقد تختلف حسب سياسات الفندق.

الصابون والشامبو

زجاجات الشامبو الصغيرة المجانية وحزم الصابون عادة ما تكون معدة لأخذها خاصة إذا كنت قد استخدمتها بالفعل أثناء إقامتك.

معجون الأسنان

يمكنك أن تأخذ فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان وغيرها من أدوات العناية الشخصية، مثل عيدان الأذن القطنية، وفرشاة الشعر.

حقيبة الغسيل

تحتوي غرف الفندق على حقيبة غسيل تكون معلقة في خزانة الملابس وتسمح لك إدارة الفندق بأخذها عند مغادرتك.

أدوات الكتابة

تُعتبر الأقلام ودفاتر الملاحظات الموجودة داخل غرفة الفندق من الأشياء التي بإمكانك أن تحصل عليها.

النعال المريحة

هذه النعال يرتديها النزلاء أثناء تواجدهم في الغرف ومن الطبيعي أن تتخلص إدارة الفندق منها لذا يُسمح بأخذها عند المغادرة.

الشاي والقهوة

معظم الفنادق تقدم للنزلاء ظروف الشاي والقهوة كهدية دون مقابل، فإذا لم تستخدمهم بإمكانك ان تأخذها معك.

تذاكر حفلات

بعض الفنادق تدلل نزلائها من خلال منحهم تذاكر حضور حفلات أو كتب ترشدهم للأماكن السياحية الشهيرة في المنطقة المتواجد فيها الفندق.

كريم ومكنة الحلاقة

تسمح إدارة الفنادق للزبائن بأخذ كريم ومكنة الحلاقة، حيث يتم تعبئتهما عادة في كيس أو علبة واحدة.

أدوات الخياطة

غالبا ما تسمح الفنادق بأخذ أدوات الخياطة، حيث تكون داخل علبة صغيرة وحجمها الصغير مناسب لوضعها في الحقيبة، وفقا لموقع nanotraveldiary.

الأواني الزجاجية

أكواب الماء الموجود على طاولة السرير، وفناجين الشاي والصحون، هي أواني ملك للفندق ولا يمكن أخذها عند المغادرة.

المناشف

تعتبر المناشف ملكا للفندق وليس من المفترض أن يتم أخذها إلى المنزل

البياضات

وتشمل الملاءات وأغطية الوسائد وأغطية الأسرّة التي يتم استبدالها يوميا لدى وجود نزيل، كلها لا يسمح بأخذها عند المغادرة.

أردية الحمام

على الرغم من أن بعض الفنادق تقوم بغسلها للضيف التالي، إلا أنه لا يُقصد عموما أخذ أردية الحمام إلى المنزل.

الوسائد

غالبا ما يتم تخصيص الوسائد للفندق وليس المقصود منها أخذها إلى المنزل، حتى وإن كان هناك عدد إضافي في الخزانة.

الإلكترونيات

ويشمل ذلك عناصر مثل المكاوي ومجففات الشعر وأجهزة الراديو ذات الساعة، تعتبر من ممتلكات الفندق.

الأعمال الفنية

مثل اللوحات والمنحوتات وغيرها من العناصر الزخرفية، لا يسمح بأخذها، بحسب موقع tripsavvy.