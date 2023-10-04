9 أمور شخصية يجب أن تبقيها سرا عن الآخرين

يؤكد خبراء التنمية الذاتية ان إبقاء أمورك الشخصية سرا عن الآخرين، من شأنه أن يحمي علاقاتك وسمعتك وحتى سلامتك وسلامة عائلتك.

لذلك يجب أن ترسم الخط الفاصل بين ما يجب أن تحتفط به لنفسك وما ينبغي أن تتحدث به للناس، لتكون بعيدا عن أي ابتزاز، أو أي محاولة لإفشاء أسرارك.

في هذا المقال، سنستكشف بعضا من أهم الأشياء التي لا يجب أن تشاركها مع أحد.

عدم مشاركة الخطط

أحد الأخطاء الأكثر شيوعا التي يرتكبها الناس هو مشاركة خططهم مع الآخرين، الذين قد يقدمون لك انتقادات غير مرغوب غيها قد تعطل خططك.

الحفاظ على الخصوصية المالية

من المهم الحفاظ على خصوصيتك المالية، يتضمن ذلك أرقام حسابك المصرفي،والمبالغ التي تحتفظ بها في البيت والبنك، ومرتبك الشهري.

عدم مشاركة أشياء غير سارة

قبل أن تتحدث عن أمور غير سارة سمعتها، فكر في العواقب المحتملة، يمكن أن تؤدي مشاركة المعلومات السلبية إلى الإضرار بالعلاقات وإيذاء المشاعر.

من الأفضل التركيز على الموضوعات الإيجابية والمحفزة في المحادثات مع الآخرين، حافظ على الحد الأدنى من الأشياء السلبية.

نقاط الضعف

مشاركة الكثير عن نقاط ضعفك يمكن أن تجعل الآخرين يشككون في قدراتك ومهاراتك، وقد يكون هذا ضارا بشكل خاص في البيئات المهنية، حيث تكون الثقة والقدرة ضروريتين.

علاوة على ذلك، فإن الكشف عن نقاط ضعفك يمكن أن يعرضك للحكم والنقد من الآخرين.

من الضروري أن تفهم أنه لن يضع الجميع مصلحتك في الاعتبار، وقد يستخدم بعض الأشخاص نقاط ضعفك ضدك.

المعلومات الشخصية على وسائل التواصل

للبقاء آمنا على وسائل التواصل الاجتماعي، من الأفضل تجنب مشاركة المعلومات الشخصية، مثل رقم هاتفك أو عنوانك أو معلوماتك المالية.

ومن الحكمة أيضا التفكير مرتين قبل مشاركة مواضيع حساسة أو تجارب شخصية، وأن تضع في اعتبارك من يمكنه رؤية منشوراتك، وفقا لموقع readhoot.

الأعمال الصالحة

لا يمكن اعتبار الأعمال الصالحة ذات قيمة إلا إذا ظلت بعيدة عن أعين الناس، لذا إذا كنت تشارك باستمرار مدى كرمك أو تسامحك، فقد لا تكون شخصا جيدا.

المشاكل العائلية

كل عائلة لديها مشاكل، قد يشعر أفراد عائلتك بالخجل أو عدم الارتياح، فقط لأنك تعتقد أنك ستشعر بتحسن إذا قمت بالتحدث عن مشاكلكم العائلية أمام الناس.

حياتك الشخصية

حياتك الشخصية ليست من شأن أي شخص آخر، وإخبار الآخرين عن الأشياء التي تقوم بها يمكن أن يعرضك للنقد والأحكام.

يجب أن تكون الاختيارات التي تتخذها في حياتك هي اهتمامك الخاص، لأن هذا سيبعدك عن آراء الآخرين غير الضرورية، والتي يمكن أن تكون قاسية ومثبطة، بحسب موقع lifeadvancer.

كره الوظيفة

آخر شيء يريد أي شخص سماعه في العمل هو موظف يشكو من مدى كرهه لوظيفته.

إن القيام بذلك يصنفك كشخص سلبي، وهذا يثبط معنويات الزملاء، ويجعلك محل نقد من المشرفين ومدراء العمل، وفقا لموقع forbes.