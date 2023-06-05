9 بالمئة نسبة تدوير النفايات في الجزائر

من بين 13.5 مليون طن سنويا

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، الإثنين، أن الجزائر تنتج أكثر من 13.5 مليون طن من النفايات بينما يتم حالياً رسكلة سوى 9 بالمئة منها.

وصرّحت الوزيرة خلال نزولها ضيفة في برنامج “ضيف الصباح” بالإذاعة الجزائرية: “الجزائر تنتج ما يعادل 13.5 طن من النفايات وقد حان الوقت للانطلاق في الاقتصاد التدويري لتثمينها ورسكلتها”.

وأكدت دحلب أنّ “الاستراتيجية الوطنية في مجال التسيير المتكامل للنفايات لآفاق 2035 تهدف إلى تشجيع الانتقال إلى الاقتصاد التدويرى”.

وواصلت ذات المتحدثة: “يجب العمل على تشجيع الاستثمار في هذه المشاريع الخالقة للثروة ومناصب العمل في هذا القطاع”.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ الجزائر تعاني اليوم وكغيرها من دول العالم من ظاهرة انتشار التلوث وتحديدا النفايات البلاستيكية. والتي تمثل اليوم نسبة 87 بالمئة من النفايات التي يتم جمعها.

وواصلت المسؤولة نفسها تصريحها: “سنقوم بدعم المراكز التقنية من خلال تخصيص مراكز للفرز وأخرى للتسميد وسنحول هذه المواد العضوية داخل هذه المراكز إلى أسمدة”.

ويمكن استخدام هذه الأسمدة في القطاع الزراعي والنسبة المتبقية ستساهم في تنمية الاقتصاد الأخضر ومباشرة مشاريع خالقة للوظائف لفائدة الشباب، حسب الوزيرة.