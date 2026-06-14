9 علاجات طبيعية لتخفيف آلام الركبة

تشير الأدلة العلمية إلى أن أفضل العلاجات الطبيعية للركبة تشمل المحافظة على وزن صحي، والتدليك واستخدام الكمادات الباردة عند وجود تورم أو التهاب.

وأظهرت نتائج دارسة طبية أن الأشخاص الذين التزموا بالتمارين المنزلية حققوا انخفاضا ملحوظا في ألم الركبة وتحسنا في الوظيفة الحركية مقارنة بمن لم يمارسوا هذه التمارين، وفق موقع pmc

ما هي أسباب آلام مفصل الركبة؟

قبل الخوض في العلاجات، من المهم فهم سبب ألم الركبة في المقام الأول. قد يكون لألم الركبة أسباب عديدة، وتحديد السبب الصحيح يُساعدك على اختيار العلاج الأكثر فعالية. إليك بعض الأسباب الشائعة لآلام الركبة:

الإصابات: قد تؤدي الالتواءات، أو الإجهاد، أو تمزق الأربطة نتيجة السقوط أو الحوادث إلى آلام في الركبة.

التهاب المفاصل: يُعدّ كلٌّ من التهاب المفاصل العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي من أكثر أسباب آلام الركبة المزمنة شيوعا، خاصة لدى كبار السن.

الإفراط في الاستخدام: قد تؤدي الأنشطة المتكررة كالجري، وركوب الدراجات، والجلوس القرفصاء إلى تآكل مفصل الركبة، مما يُسبب الألم.

التقدم في السن: مع التقدم في السن، يتآكل الغضروف الذي يُبطّن مفصل الركبة بشكل طبيعي، مما يُسبب عدم الراحة والتيبس.

تمزق الغضروف الهلالي: تمزق في غضروف واحد أو أكثر من غضاريف الركبة.

تمزق الرباط: تمزق في أي من أربطة الركبة الأربعة.

أورام العظام التي تتطور بالقرب من الركبة، حسب موقع stylecraze

متى يُنصح بعلاج آلام الركبة في المنزل؟

قبل تجربة العلاجات المنزلية، من المهم معرفة متى تكون مناسبة. إذا كان ألم الركبة ناتجا عن إصابة طفيفة، أو تيبس، أو التهاب، فإن العديد من العلاجات المنزلية قد تُساعد في تخفيف الألم.

أما إذا كان ألم الركبة شديدا، أو ناتجا عن إصابة بالغة، أو إذا كان مصحوبا بتورم، أو احمرار، أو عدم القدرة على تحمل الوزن، فمن المهم استشارة الطبيب، وفقا لموقع orthoscentre

ماهي العلاجات المنزلية المناسبة؟

الراحة ورفع الركبة

من أبسط العلاجات المنزلية وأكثرها فعالية لألم الركبة هو الحرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

فإراحة الركبة تُساعد في منع المزيد من التهيج أو الإصابة. خلال فترات الراحة، ارفع الركبة فوق مستوى قلبك باستخدام الوسائد. يُساعد ذلك في تقليل التورم وتراكم السوائل في المفصل، مما يُساهم في الألم.

العلاج بالثلج

يُعدّ الثلج أو الكمادات الباردة من أكثر الطرق المُوصى بها لتخفيف ألم الركبة، خاصة بعد الإصابة أو النشاط البدني المُجهد.

يُمكن وضع كمادة ثلج ملفوفة بقطعة قماش على المنطقة المؤلمة لتقليل التورم وتسكين الألم والحد من الالتهاب. احرص على وضع الثلج لمدة 15-20 دقيقة في كل مرة، مع أخذ فترات راحة بينها.

العلاج الحراري

على عكس العلاج البارد، يُمكن أن يكون العلاج الحراري مفيدا لآلام الركبة المزمنة أو التيبس.

يُمكن أن تُساعد الكمادات الدافئة أو وسادة التدفئة أو الحمام الدافئ على إرخاء العضلات المشدودة، وتخفيف توتر مفصل الركبة، وتحسين الدورة الدموية.

يُعدّ العلاج الحراري فعالا بشكل خاص في تخفيف الانزعاج الناتج عن شد العضلات أو التهاب المفاصل.

حمام ملح إبسوم

ملح إبسوم غني بالمغنيسيوم، وهو معدن معروف بخصائصه المُرخية للعضلات. قم بإذابة كوب من ملح إبسوم في ماء دافئ وانقع الركبة المُصابة.

تساعد الحرارة مع المغنيسيوم على تقليل الالتهاب وتخفيف التيبس، بالإضافة إلى تعزيز الاسترخاء.

الكركم والزنجبيل

يُعرف كل من الكركم والزنجبيل بخصائصهما المضادة للالتهابات. يساعد الكركمين، وهو المركب النشط في الكركم، على تقليل الالتهاب والألم، بينما يتميز الزنجبيل بخصائص طبيعية مسكنة للألم ومضادة للأكسدة.

يمكنك إضافة هذه التوابل إلى نظامك الغذائي عن طريق إضافتها إلى الشاي أو العصائر، أو تناولها كمكملات غذائية.

خل التفاح

خل التفاح علاج طبيعي يُستخدم منذ القدم لخصائصه العلاجية. يمكن تناوله عن طريق مزج ملعقة كبيرة منه في كوب من الماء للمساعدة في تقليل الالتهاب، أو وضعه موضعيا على الركبة لتقليل التورم.

التدليك

يُعدّ التدليك اللطيف لمفصل الركبة والعضلات المحيطة به من أكثر العلاجات المنزلية شيوعا لآلام الركبة.

سواءً قمت به بنفسك أو بمساعدة معالج تدليك محترف، فإن التدليك المنتظم يُحسّن الدورة الدموية، ويُخفف توتر العضلات، ويُسكّن الألم. يمكنك استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، أو زيوت عطرية مثل اللافندر أو الأوكالبتوس، والتي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات. ركّز على المناطق المحيطة بالركبة وعضلات الفخذ لتخفيف التوتر.

إدارة الوزن

تُسبب زيادة الوزن ضغطا إضافيا على مفاصل الركبة، مما قد يُفاقم الألم، خاصة في حالات مثل التهاب المفاصل.

من خلال إدارة وزنك، تُقلل الضغط على الركبة وقد تُساعد في تخفيف الألم مع مرور الوقت. حتى فقدان كمية قليلة من الوزن يُمكن أن يكون له تأثير كبير.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على الكابسيسين، وهو مركب ثبتت فعاليته في تخفيف الألم عن طريق منع إشارات الألم إلى الدماغ.

يمكنك خلط الفلفل الحار مع زيت الزيتون لعمل معجون موضعي يمكنك تدليكه على الركبة لتخفيف الألم، بحسب موقع orthotoc

متى يجب زيارة الطبيب؟

قد تتطلب إصابة الركبة الواضحة الناتجة عن صدمة مفاجئة، كحادث سير أو سقوط، عناية طبية فورية.

ينبغي فحص الركبة من قبل الطبيب في حال وجود ألم شديد، أو جروح عميقة، أو تورم، أو عدم قدرة الشخص على استخدام ساقه.

في حالات ألم الركبة الأخرى، سيحتاج الطبيب إلى فحص المشكلة إذا:

استمرت لفترة طويلة

تفاقمت تدريجيا

أثرت سلبا على الأنشطة اليومية، وفقا لموقع medicalnewstoday