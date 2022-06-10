9 فرق تُريد جلب أحمد توبة

ارتفعت قائمة الأندية التي ترغب في جلب اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إلى 9 فرق.

ويرتبط المدافع أحمد توبة (24 سنة) مع نادي فالفيك الهولندي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

وتمثّلت أسماء آخر الأندية التي أبدت اهتماما بِانتداب مدافع “الخضر” في: أولمبيك مرسيليا وأونجي الفرنسيَين، وأولمبياكوس اليوناني وسلتيك الأسكتلندي. كما ذكره الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو”، الجمعة.

وإذا كان فريق أونجي قد أنهى مشواره في بطولة فرنسا للموسم المُنقضي، مُحتلّا الرّتبة الـ 14. فإن نادي أولمبيك مرسيليا حاز مركز الوصافة. بينما أحرز فريق أولمبياكوس لقب بطولة اليونان، مثلما كان الشأن مع السلتيك في الدوري الأسكتلندي.

وستُشارك فرق مرسيليا وأولمبياكوس وسلتيك في رابطة أبطال أوروبا، نسخة 2022-2023.

وقبل أندية مرسيليا وأونجي وأولمبياكوس والسلتيك، كانت فرق بيتيس الإسباني وليفركوزن الألماني وبنفيكا البرتغالي وآيك أثينا اليوناني وتولوز الفرنسي، قد تحمّست بِدورها للاستفادة من خدمات أحمد توبة.

فريق خامس في المضمار

وكانت إدارة نادي تولوز الفرنسي قد أبدت رغبتها في تاريخ سابق، في جلب الدولي الجزائري هذه الصائفة، تعزيزا لِصفوف فريقها الكروي، الذي نال في الأيّام القليلة الماضية تأشيرة الصعود إلى بطولة القسم الأوّل. يقول الموقع المحلّي “لي فيولي” في تقرير له نشره بِهذا الشّأن، الخميس.

وقبل فريق تولوز الفرنسي، كانت أربعة أندية قد أبدت الرّغبة ذاتها في الاستفادة من خدمات أحمد توبة، وهي: بيتيس الإسباني وليفركوزن الألماني وبنفيكا البرتغالي وآيك أثينا اليوناني.

للإشارة، فإن موسم أحمد توبة على مستوى الأندية انتهى، بعد إسدال ستار بطولة هولندا الأحد الماضي. ويستعدّ حاليا لِخوض مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام أوغندا وتنزانيا، في الـ 4 والـ 8 من جوان المقبل، ضمن إطار الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.