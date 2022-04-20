4 فرق تُطارد توبة

تتسابق أربعة أندية أوروبية للاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط المدافع أحمد توبة (24 سنة) مع نادي فالفيك الهولندي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

وترغب أندية بيتيس من إسبانيا وليفركوزن الألماني وبنفيكا من البرتغال وآيك أثينا اليوناني، في الاستفادة من خدمات أحمد توبة. كما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الأربعاء. الذي أضاف أن الدولي الجزائري يُصنّف حاليا ضمن خانة أفضل لاعبي الخطّ الخلفي في البطولة الهولندية.

وتوقّع المصدر ذاته أن يترك أحمد توبة نادي فالفيك الهولندي في الصيف المقبل، نحو وجهة أخرى. بعدما فضّل البقاء في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وترك أحمد توبة انطباعا “خرافيا” في مباراة الجزائر والضيف الكاميروني، حيث بِمجرّد أن دخل إلى أرضية ميدان البليدة بديلا لِزميله يوسف عطال، في الدقيقة الـ 97، وفي أوّل لقطة له، مرّر كرة على طبق لـ “القنّاص” إسلام سليماني، الذي لم يتردّد في هزّ شباك أندري أونانا، لكن الحكم المثير للجدل الغامبي بكاري غاساما رفضه. وعاد أحمد توبة بعد ذلك في الدقيقة الـ 118، وعادل الكفّة لـ “الخضر” بِرأسية مُحكمة.