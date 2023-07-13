التوظيف في نفطال.. المؤسسة توضح

أوضحت شركة نفطال في بيان لها، الخميس، حول إعلانات توظيف في الشركة متداولة عير مواقع التواصل الاجتماعي.

وفندت الشركة في بيانها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، “إعلانات التوظيف الوهمية المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تنسب إليها”.

كما نفت نفطال “بشكل قاطع صحة هذه الإعلانات التي يستغل فيها أصحاب هذه المواقع طالبي العمل لجمع بياناتهم لأغراض احتيالية”.

وأكدت الشركة ذاتها أن هذه الإعلانات لم تصدر عنها و ليس لها أي أساس من الصحة، محذرة مستعملي الأنترنت عامة وطالبي العمل خاصة من هذه الإعلانات الوهمية.

وأعلمت شركة نفطال أن عروض التوظيف الصادرة عنها تتم عبر “قنوات رسمية وحسب اجراءات تنظيمية ملزمة بها على غرار كل المؤسسات الوطنية”.

وأشارت إلى أن كل “عروض التوظيف الخاصة بنفطال متواجدة على مستوى المنصة الالكترونية للوكالة الوطنية للتشغيل”.