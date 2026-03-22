99.99 بالمئة نسبة الاستجابة لنظام المداومة في ثالث أيام العيد

من أصل 55.743 تاجرا مسخَّرين

في ثالث أيام عيد الفطر، سجّلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يوم الأحد، استجابة 55.738 تاجرا لنظام المداومة، مقابل 55.735 في اليوم الثاني.

ويعكس هذا الرقم، حسب ما أوضحه بيان للوزارة “استجابة واسعة لضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية”.

كما “يعدّ مؤشرا إيجابيا، يعكس وعيا متزايدا لدى التجار بأهمية احترام برنامج المداومة”، يضيف بيان الوزارة.

بالمقابل، تم تسجيل عدم التزام 5 تجار من أصل 55.743 تاجرا مسخَّرين لنظام المداومة، مقابل 8 تجار في اليوم الثاني.

حيث “باشرت مصالح الرقابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، طبقاً للتشريعات والتنظيمات المعمول بها”.

من جهة أخرى، تلقت مصالح الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” 7 بلاغات تتعلق بعدم التزام بعض التجار بنظام المداومة، بولايات الجزائر، وسطيف، وغرداية وبشار.

كما أظهرت بيانات التطبيق الإلكتروني “تسجيل 21.736 عملية بحث عن التجار المداومين في الثالث، و23.845 في اليوم الثاني. ما يؤكد أهمية هذا التطبيق كأداة رقمية فعالة”، يقول البيان.