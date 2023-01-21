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هبوط اضطراري لطائرة روسية للاشتباه بوجود قنبلة على متنها

الشروق أونلاين
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هبوط اضطراري لطائرة روسية للاشتباه بوجود قنبلة على متنها
أرشيف
طائرة روسية

هبطت طائرة ركاب روسية بشكل اضطراري يوم السبت في أوزبكستان، بسبب الاشتباه في وجود قنبلة على متنها، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية، فقد تلقّت الطائرة التي كانت تتجّه نحو الهند، وعلى متنها 238 مسافرا، إنذارا برفض دخولها إلى المجال الجوّي الهندي، بسبب شكوك حول وجود قنبلة على متنها.

الحادثة هي الثانية من نوعها في ظرف أسبوع. حيث سبق أن هبطت طائرة روسية كانت متجّهة من موسكو إلى الهند أيضا، بمطار جامناغار في ولاية غوجارات الهندية، بسبب تهديد بوجود عبوة ناسفة.

وبعد إجراء فحص شامل، عقب الهبوط الاضطراري للطائرة، لم تجد السلطات الهندية أي أجهزة مشبوهة على متنها، تضيف الوكالة الروسية.

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