La décision de la France de durcir les conditions de délivrance de visas aux ressortissants algériens est “disproportionnée” et “malencontreuse”, a déploré mardi Amar Belani, envoyé spécial chargé de la cause du Sahara Occidental et des pays du Maghreb Arabe.

“Nous prenons acte de cette décision disproportionnée et nous la déplorons”, a déclaré M. Belani a l’APS.

“Dans la forme, elle est malencontreuse car elle intervient a la veille du déplacement d’une délégation algérienne a Paris dans le but de faire le point sur tous les cas en suspens et de déterminer le mode opératoire le plus satisfaisant en vue de renforcer la coopération dans le domaine de la gestion de l’immigration irrégulière”, explique l’envoyé spécial.

Et ” sur le fond, la dimension humaine est au cœur des spécificités de la relation algéro-française et du partenariat d’exception qui lie les deux pays”, précise -t-il ajoutant que “la gestion des flux humains postule une coopération franche et ouverte et elle suppose une gestion commune dans un esprit de partenariat et non pas de fait accompli qui relève de considérations unilatérales propres a la partie française”.

Le gouvernement français a décidé de durcir les conditions d’obtention des visas a l’égard de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc évoquant le “refus” de ces trois pays de délivrer les laisser-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France.

“C’est une décision drastique, c’est une décision inédite”, a reconnu mardi le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal.

Air Algérie: Voici les formulaires nécessaires pour l’entrée en France

La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé ce mardi 28 septembre 2021 les conditions ainsi que les formulaires nécessaires pour l’entrée en France, et ce après que la France ait décidé de reconnaître les vaccins homologués par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les voyages. Parmi ces vaccins figurent Sinovac et Sinopharm, produits en Chine.

En effet, les personnes vaccinées avec l’un de ces vaccins doivent recevoir une dose supplémentaire d’un vaccin A ARN Messager (Pfizer ou Moderna). Une précision A l’origine d’une certaine confusion. Voici la mise A jour des conditions de voyages vers la France, détaillée par la compagnie aérienne nationale :

I- Passagers vaccinés :

Les vaccins admis par la France sont

1- Ceux reconnus par l’Agence européenne du médicament (EMA) : Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Le schéma vaccinal est le suivant :

– La première dose de vaccin de Janssen au moins 28 jours avant l’arrivée ; ou alors

– La deuxième dose de vaccin d’AstraZeneca (Vaxzevria), Covishield, Moderna ou Pfizer-BioNTech au moins 7 jours avant l’arrivée ; ou

– La première dose de vaccin d’AstraZeneca (Vaxzevria), Covishield, Moderna ou Pfizer-BioNTech au moins 7 jours avant l’arrivée et une preuve d’infection antérieure au COVID-19 ;

2- vaccination complète ( deux doses) de Sinopharm ou Sinovac + la première dose de vaccin de Moderna (Spikevax) ou Pfizer-BioNTech (Comirnaty) au moins 7 jours avant l’arrivée sur le territoire Français.

– Les passagers ayant respecté les schémas vaccinaux suscités, n’ont plus besoin de motif impérieux pour se rendre en France, les détenteurs de visa C sont éligibles dans ce cas.

– Le résultat du Test PCR négatif < 48h ou antigénique négatif < 48h n’est pas exigé pour cette catégorie de passagers.

* Les voyageurs vaccinés doivent également être informés par les points de Vente AH, de présenter :

– Un engagement sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection A la covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid-19 ;

– Un justificatif du statut vaccinal.

. Déclaration sur l’honneur pour personnes vaccinées doit être distribuée au niveau des Agences AH.

– L’attestation de Sortie depuis la France pour entrée en Algérie pour motif impérieux n’est aussi pas nécessaire pour cette catégorie de passagers.

Le passager doit se conformer uniquement aux conditions d’entrée en Algérie.

II – Passagers non vaccinés :

*Attestation de Déplacement vers la France + déclaration sur l’honneur pour personnes non vaccinées doivent être distribuées au niveau des Agences AH.