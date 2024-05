Agrément à la nomination de 3 nouveaux ambassadeurs d’Algérie dans ces pays

Les gouvernements burundais, péruvien et suisse ont respectivement donné leur agrément à la nomination de Sabah Fedel, Nawel Settouti et Mohamed Lamine Laabas en qualité d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires d’Algérie.

“Le gouvernement burundais a donné son agrément à la nomination de Sabah Fedel en qualité d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Burundi”, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

“Le gouvernement péruvien, selon la même source, a donné son agrément à la nomination de Nawel Settouti en qualité d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Pérou”.

Le MAE a fait savoir dans un communiqué que “le gouvernement suisse a donné son agrément à la nomination de Mohamed Lamine Laabas en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Confédération suisse”.