Air Algérie: test négatif obligatoire pour les passagers a destination de la France

La compagnie nationale aérienne Air Algérie a indiqué dans un communiqué que le test PCR négatif ou test antigénique négatif est obligatoire aux passagers a destination de la France a compter de ce samedi 4 décembre 2021.

“A compter du 04/12/2021, le Test PCR négatif ou Test Antigénique négatif de 48h pour les passagers vaccinés et non vaccinés de plus de douze 12 ans est obligatoire a destination de la France”, peut-on lire dans le communiqué d’Air Algérie.