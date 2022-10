Algérie-France: consultations politiques entre les SG des MAE des deux pays

Le Secrétaire général du MAE Amar Belani et son homologue française Anne Marie Descôtes.

La 8ème session des consultations politiques algéro-françaises au niveau des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères s’est tenue, vendredi a Paris, sous la co-présidence du secrétaire général du MAE Amar Belani et la secrétaire générale du Quai d’Orsay, Anne Marie Descôtes.

Cette réunion qui intervient en aval de la visite d’Etat et d’amitié du président français a l’invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune du 25 au 27 août a Alger, a permis de procéder a un examen d’ensemble des relations et de la coopération entre les deux pays, dans la perspective d’opérationnaliser la Déclaration d’Alger sur le partenariat renouvelé entre l’Algérie et la France, signée le 27 août 2022 a Alger.

Les discussions qui se sont déroulées dans une atmosphère positive et de qualité, ont permis d’identifier des pistes concrètes pour le renforcement de la coopération, en prévision de leur validation a l’occasion de la 5ème session du Comité intergouvernemental de Haut niveau algéro-français, prévue a Alger les 9 et 10 octobre 2022.

Ces consultations ont également été l’occasion d’échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, particulièrement le dossier libyen, la question du Sahara occidental, la situation au Sahel et au Mali ainsi que d’autres questions globales.