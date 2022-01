Algérie Poste: les pensions de retraite peuvent être retirées par procuration

Algérie Poste a rappelé -conjoncture sanitaire due au Covid oblige- que les retraités peuvent retirer leurs pensions sans se déplacer vers le bureau de poste en mandatant une tierce personne, a travers une procuration exceptionnelle.

AP a invité les retraités a bénéficier de cette nouvelle procédure – visant a protéger les personnes âgées d’une éventuelle contamination par le Covid- qui leur permet de retirer leurs pensions sans avoir a se déplacer.

L’opération de retrait, réalisée par procuration, est effectuée suivant les étapes suivantes:

1- Télécharger le formulaire -Procuration Exceptionnelle-, disponible sur le site d’Algérie Poste: www.poste.dz;

2- Renseigner le formulaire de procuration et le faire signer par le retraité. La signature doit être conforme a celle apposée sur le chèque

3- La personne mandatée doit se présenter au niveau du bureau de poste munie de: le formulaire « Procuration Exceptionnelle » dûment renseigné et signé; l’originale de la pièce d’identité du retraité; l’originale de la pièce d’identité de la personne mandatée ainsi qu’une copie conforme y relative

4- Le montant du chèque ne doit aucunement dépasser le seuil de 50.000 DA

5- Le chèque doit être présenté dans un délai de trois (03) jours a compter de la date de signature du formulaire «Procuration Exceptionnelle».

Algérie Poste: retirer de l’argent sans la carte EDAHABIA

Algérie Poste a tenu a rappeler a ses clients détenteurs de la carte EDAHABIA qu’ils pourraient effectuer des retraits auprès des guichets automatiques de billets a travers le territoire national, sans l’utilisation de la carte monétique.

L’Entreprise a expliqué que le nouveau service “CARDLESS” disponible dans l’application BARIDIMOB permet de retirer de l’argent sans la carte monétique et permet aussi de faire des retraits d’argent au profit d’une tierce personne et ce au niveau des GAB.

Pour plus d’info, AP a mis en ligne une vidéo explicative montrant les démarches a entreprendre en cliquant sur ce lien: https://youtu.be/noJuHTFOCrE

Réexpédition de la carte EDAHABIA a une nouvelle adresse, Algérie Poste vous explique

L’Entreprise Algérie Poste a expliqué qu’en cas de changement de domicile, le détenteur d’une carte EDAHABIA pouvait demander que cette dernière lui soit réexpédiée au bureau de poste le plus proche de sa nouvelle adresse.

Algérie Poste a précisé, que pour cela, il fallait remplir le formulaire CIB/755 disponible sur ce lien https://www.poste.dz/uploads/print/CIB755.pdf

“Cette demande est a déposer, précise-t-on de même source, au niveau du bureau de poste de réception de votre carte EDAHABIA”.

Algérie Poste: expirée, la carte “EDAHABIA”renouvelée automatiquement

Algérie Poste a indiqué aux des détenteurs de la carte “EDAHABIA” que le renouvellement de celle-ci interviendra automatiquement a l’expiration de sa durée de validité fixée de deux ans.

L’Entreprise a tenu a rappeler a sa clientèle, dans un post sur sa page facebook, qu’elle puisse utiliser cette carte jusqu’au dernier jour du mois mentionné dessus.

Elle a précisé que “la nouvelle carte est livrée au même bureau de poste de réception que la carte expirée”.

Algérie Poste: voici comment commander son carnet de chèque

L’Entreprise Algérie Poste explique a sa clientèle la démarche a entreprendre pour commander un carnet de chèque en appelant le serveur vocal 1530.

Pour ce faire, l’Entreprise a précisé qu’il suffisait d’appeler le serveur vocal 1530 a partir d’une ligne téléphonique fixe ou avec l’opérateur Mobilis.

“Commandez votre carnet de chèque en appelant le serveur vocal 1530. Appel a partir d’une ligne téléphonique fixe ou avec l’opérateur Mobilis”, a souligné Algérie Poste sur sa page facebook.

Algérie Poste: découvrez quand votre code confidentiel soit activé

L’Entreprise Algérie Poste a informé sa clientèle quand elle pourra accéder sur son site pour consulter le solde de son compte courant postal (CCP) via son code confidentiel une fois obtenu au niveau du bureau de poste.

“Le code confidentiel pour accéder a votre compte sur le site https://eccp.poste.dz/ est activé 24 heures après son obtention au niveau du bureau de poste”, a indiqué Algérie Poste sur sa page sur facebook.

Algérie Poste: consulter votre solde CCP a distance

L’Entreprise Algérie Poste informe sa clientèle qu’il était possible de consulter le solde de son compte CCP via le site https://eccp.poste.dz/

“Vous pouvez consulter le solde de votre compte CCP sur le site https://eccp.poste.dz/“, a indiqué Algérie Poste dans un communiqué sur sa page facebook.

Algérie Poste: mise a jour de l’application “BaridiMob”

L’Entreprise Algérie Poste informe son aimable clientèle et les utilisateurs de l’application “BaridiMob” qu’une nouvelle mise a jour est téléchargeable via App Store (IOS) et Play Store (Android).

Il s’agit d’une mesure de sécurité que Algérie Poste prenne une fois par an afin de mieux sécuriser et l’application et les utilisateurs.

L’Entreprise invite ainsi tous les utilisateurs de cette application a télécharger cette mise a jour, assurant qu’elle n’affectera pas le bon fonctionnement de l’application.

Algérie Poste: réexpédition de la carte Edahabia vers la poste de votre choix

L’Entreprise Algérie Poste offre a ses clients la possibilité de demander la réexpédition de leur carte Edahabia vers le bureau de poste de leur choix.

Pour ce faire, Algérie Poste invite sa clientèle a remplir un formulaire CIB/755 disponible sur le lien https://www.poste.dz/uploads/print/CIB755.pdf

Mot de passe oublié/perdu: Algérie Poste vous explique comment le réinitialiser

L’Entreprise Algérie Poste a expliqué a ses clients dans une vidéo les démarches a entreprendre pour réinitialiser un mot de passe oublié ou perdu concernant l’application BaridiMob.

Pour plus d’informations, Algérie Poste invite ses clients a cliquer sur ce lien: https://www.youtube.com/watch?v=a8oYdzg4Ado.

Algérie Poste: voici comment consulter les 10 dernières opérations effectuées via EDAHABIA

L’Entreprise Algérie Poste informe sa clientèle qu’il était désormais possible de consulter le relevé des dix (10) dernières opérations effectuées avec la carte EDAHABIA.

La consultation se fait en effet au niveau des:

1- GAB

2- BaridiMob

3- BaridiWeb

Algérie Poste: voici comment rester informé des transactions en cours sur votre CCP

L’Entreprise Algérie Poste a mis a disposition de sa clientèle un service pour rester informé de toutes les transactions en cours sur CCP en activant simplement le service notifications par SMS.

Algérie Poste a expliqué dans une vidéo les démarches a suivre pour être informé de toutes les transactions en cours sur CCP en activant le service notifications par SMS en cliquant sur le lien: eccp.poste.dz

Algérie Poste: voici les 4 recommandations pour sécuriser votre carte “Edahabia”

L’Entreprise Algérie Poste donne a ses clients détenteurs de carte Edahabia quatre (4) recommandations afin de sécuriser leurs opérations et éviter les incidents malencontreux.

Algérie Poste a rappelé dans une vidéo diffusée sur Twitter que la carte Edahabia est a usage strictement personnel et les précautions a suivre afin d’éviter des incidents malencontreux a savoir:

1- Ne pas divulguer le numéro de la carte, le code cvv, la date d’expiration et le mot de passe

2- Ne pas divulguer le code OTP reçu pas sms même dans le cas où une personne vous dit s’être trompée du numéro

3- En cas de changement de votre numéro de téléphone, vous devez l’associer de nouveau a votre carte via le GAB et ne pas confier cela a une tierce personne

4- Effectuer votre paiement par carte Edahabia uniquement via des sites sécurisés “http://”

Algérie Poste: ouvrir un compte CCP par internet, désormais c’est possible

L’Entreprise Algérie Poste a annoncé qu’il était désormais possible d’ouvrir un compte courant postal (CCP) par internet et ce sans se rendre dans un bureau de poste.

Algérie Poste a indiqué dans un communiqué avoir mis a la disposition de sa clientèle un nouveau service permettant de demander l’ouverture d’un compte CCP via son site internet officiel: https://ccpnet.poste.dz/

Ainsi, elle a expliqué les étapes du processus d’ouverture d’un compte, les dossiers a fournir et les motifs d’un éventuel rejet de la demande…

Algérie Poste: voici comment consulter son compte a distance

L’Entreprise Algérie Poste propose a sa clientèle le service de notification par SMS pour toutes les opérations de versement, retrait, prélèvement et virement effectuées sans avoir a se déplacer dans un bureau de poste.

Pour souscrire a ce service, il suffit de:

– Récupérer, au niveau du bureau de poste, votre code confidentiel vous permettant d’accéder au site E-CCP ;

– Récupérer, au niveau du bureau de poste, votre code confidentiel vous permettant d'accéder au site E-CCP ;

Adhérer, ensuite, au service de notification par SMS. Pour bénéficier de ce service, AP invite ses clients a consulter son site officiel.

Algérie Poste: 6 méthodes pour consulter son compte CCP

L’Entreprise Algérie Poste a annoncé que ses clients peuvent consulter leur compte courant postal (CCP) a travers six (6) méthodes:

1– RACIDI (transmission d’un SMS portant le numéro de compte CCP + un code confidentiel au 603) avec l’opérateur ATM Mobilis

2 – Sur GAB a l’aide de la carte monétique

3– Sur Internet (eccp. poste.dz) a l’aide du code confidentiel

4- Serveur vocal 1530 par le biais du téléphone

5- Au guichet et sur présentation d’une pièce d’identité

6- L’application BARIDIMOB.

Algérie Poste: ne confier pas votre carte EDAHABIA a personne

L’entreprise Algérie Poste a conseillé a ses clients de ne pas confier leur carte et leur code pin a personne afin d’éviter des incidents malencontreux et insisté sur l’impératif d’apprendre le mot de passe par cœur.

«La carte EDAHABIA est a usage personnel. Ne la confier a personnes», a indiqué Algérie Poste sur sa page officielle Facebook.

«Apprenez le mot de passe de vote carte EDAHABIA par cœur», a-t-elle recommandé.

Algérie Poste a tenu a rappeler que ce mot de passe est composé de quatre chiffres.

Sur son site officiel, l’Entreprise a exhorté les titulaires de la carte EDAHABIA a suivre un certain nombre de précautions:

– Conserver et utiliser votre carte avec précaution.

– Conserver et utiliser votre carte avec précaution.

– Ne confier votre carte a personne.

– L'usage de votre carte est strictement personnel.

–Ne noter nulle part votre code pin et ne le donner a personne même a un proche.

–En cas d’oubli, demander la réédition d’un nouveau code pin au niveau du bureau de poste.

–Vous devez toujours taper votre code a l’abri des regards.

Algérie Poste: s’assurer de l’arrivée de son colis a destination

L’entreprise Algérie Poste met au profit de sa clientèle une série de services complémentaires des envois de la poste et les démarches a suivre pour s’assurer de la réception par le destinataire d’un objet envoyé soit par voie postale ou par le biais d’un télégramme.

1- Envoi recommandé:

La recommandation est un traitement spécial appliqué a un objet postal avec une garantie forfaitaire contre tout risque de perte ou de détérioration et donnant lieu a remise contre reçu.

2- Envoi Recommandé avec Avis de Réception:

L’expéditeur d’un objet recommandé peut également demander a être avisé de la réception de l’objet par le destinataire soit par voie postale (envoi d’un accusé de réception) ou par le biais d’un télégramme (b@rkiatic).

L’envoi recommandé avec avis de réception ou envoi recommandé avec accusé de réception (LR/AR) est un service postal permettant a l’expéditeur d’un objet de recevoir la preuve de sa bonne réception, signée par le destinataire ou de son mandataire.

Service « Track and Trace » via le site aptracking.poste.dz : Ce service permet au client de suivre à distance le traitement réservé a son envoi par le biais du site web d’Algérie Poste, grâce au numéro de code a barre attribué a l’envoi (inscrit sur le récépissé qui lui a été remis pour tous les envois recommandés des deux régimes).

3- Envoi avec Valeur Déclarée:

Ce service assez semblable a la recommandation, offre des garanties supplémentaires a l’expéditeur en lui assurant un envoi sécurisé et en toute confiance, de petites marchandises et de correspondances de valeur ainsi qu’un remboursement de la valeur déclarée en cas de perte ou d’avarie.

4- Express:

Les envois par exprès ou « express » sont des objets pour lesquels les expéditeurs demandent la mise en distribution immédiate par porteur spécial dès leur arrivés au bureau destinataire.

5- Retrait des Objets de Correspondances / Rectification d’adresse:

L’expéditeur d’un objet confié au service postal a le droit d’en réclamer la restitution, tant que cet objet n’a pas été délivré au destinataire. Il peut également faire modifier l’adresse.

Toute demande de retrait de correspondance ou modification d’adresse doit être faite par écrit et être signée par l’expéditeur qui justifie de son identité.

6- Objets de correspondance envoyés en contre remboursement :

L’expéditeur peut envoyer un objet et demander a Algérie Poste de recouvrer sa contre-valeur au moment de sa livraison au destinataire.

Algérie Poste: voici comment bénéficier du service “BaridPay”

L’Entreprise Algérie Poste offre un nouveau moyen de paiement mobile hautement sécurisé au profit des commerçants et des opérateurs économiques a savoir “Barid Pay”.

Ce nouveau mode de paiement sans contact (sans carte Edahabia) est réalisé en scannant, depuis l’application BARIDIMOB un QR code (Quick Response Code) attribué au commerçant. Il permet au client de payer le commerçant par un transfert d’argent de son compte vers le compte du commerçant en toute sécurité et en instantané.

Comment un commerçant peut bénéficier du service BaridPay?

Il doit:

1- Disposer d’un compte commercial CCP

2- Disposer d’un numéro de téléphone mobile opérationnel pour recevoir les notifications de paiement

3- Avoir constamment a sa disposition son téléphone mobile afin de consulter et vérifier le paiement de chaque client et ce, en temps réel.

Le commerçant doit, également, fournir un dossier contenant les pièces suivantes:

1- Une copie du registre de commerce,

2- Une copie de la Carte d’Identification fiscale,

3- Une copie de la C.N.I du gérant ou d’une personne dûment mandatée,

4- Un chèque barré justifiant son compte CCP.

Le commerçant peut en effet bénéficier de deux types de QR CODE:

QR Code Statique avec montant fixe: un montant fixe défini par le commerçant sera codé sur Ie QR Code Statique.

QR Code Statique avec saisie du montant de l’achat: c’est un QR Code statique sans montant fixe. Dans ce cas, le montant est saisi par le client lors de l’opération de paiement.

Algérie Poste: voici le calendrier de versement des pensions de retraites

L’entreprise Algérie Poste a annoncé, le 15 février dernier, un calendrier de versement des pensions de retraites et des ayants droit.

Dans un tweet, Algérie Poste a fait savoir qu’il a été établi un «calendrier de versement des pensions de retraites et des ayants droit réparti sur plusieurs jours en tenant compte du dernier numéro du compte CCP».

Algérie Poste: voici les 8 services que vous offre “BaridiMob”

Algérie Poste (AP) a annoncé un certain nombre de services au profit de sa clientèle en utilisant l’application BaridiMob.

L’Entreprise a expliqué dans un communiqué que l’application est téléchargeable sur “Google Play” et “Apple Store” et que la clientèle peut bénéficier désormais de ses multiples services monétiques et financiers liés a la Carte Edahabia et le Compte courant postal (CCP).

Voici les services qu’offre BaridiMob:

1- La consultation de votre compte courant postal;

2- La gestion de votre carte monétique (EDAHABIA);

3- Le virement de compte a compte;

4- La géo localisation d’un GAB;

5- Blocage de la carte EDAHABIA;

6- Déblocage de la carte après un blocage initié par le client;

7- Consulter le mini relevé des dix dernières opérations effectuées par la carte EDAHABIA;

8- Sauvegarder les opérations de virement comme modèle pour pouvoir l’utiliser ultérieurement.

S’agissant des fonctionnalités proposées par BaridiMob, elles vous permettent entre autres d’afficher le solde de votre compte CCP, le statut de votre compte CCP, les opérations réalisées sur le compte avec la carte Edahabia, le statut de votre carte monétique Edahabia, les opérations réalisées avec la carte Edahabia, les plafonds de votre carte, blocage et le déblocage après un blocage initié par le client.

Elles vous permettent également d’effectuer des virements de votre compte CCP vers d’autres comptes CCP, dont le bénéficiaire de votre virement doit posséder une carte monétique (EDAHABIA) et que le cumul de vos virements ne doit pas dépasser le plafond journalier fixé cité dans les plafonds de la carte.

Algérie Poste tient a préciser que «chaque opération de virement est soumise a une taxe variante en fonction du montant spécifié» et que «toute opération de virement est soumise a votre autorisation».

Voici aussi les étapes a suivre pour bénéficier de ces services:

Si vous êtes déja abonnés a l’application mobile BARIDIMOB, il vous suffit de saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe sur le portail www.poste.dz et précisément sur le lien https://baridiweb.poste.dz pour accéder a BARIDIWEB.

et précisément sur le lien pour accéder a BARIDIWEB. Si vous n’êtes pas abonnés a l’application mobile BARIDIMOB, suivez les étapes d’inscription sur le lien https://edcarte.poste.dz/adhesion_mobile.php